La sdraio a ruote di Lidl che farà registrare un record di vendite

Arriva il bel tempo e una delle cose che più si desidera fare è prendere il sole, sia in spiaggia, in piscina o addirittura sulla terrazza o in giardino se ne hai uno in casa, e infatti ogni spazio all’aperto è buono per godersi le buone temperature nei momenti di relax. Oggi ti mostriamo una sdraio con ruote Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie alle sue fantastiche caratteristiche e che ha anche uno sconto super interessante che non puoi lasciarti sfuggire… sta volando fuori dai negozi!

Lidl da diverse settimane offre una grande varietà di articoli estivi nei suoi cataloghi, adattati a questa stagione dell’anno per mettere a disposizione del pubblico ciò di cui avrà maggiormente bisogno per combattere il calore o gli insetti, o anche per godersi il sole e le attività all’aperto nel modo migliore possibile. La catena tedesca ha grande successo in Italia, dove ha già oltre 600 punti vendita, e ne aprirà molti altri nei prossimi mesi.

L’offerta della sdraio con ruote Lidl

Si tratta della Sdraio in treccia con ruote, una fantastica amaca destinata a diventare uno dei prodotti più venduti nel supermercato tedesco quest’estate per motivi come l’eccellente funzionalità o il fatto che è stata segnalata come “Prodotto top” da parte di Lidl. Grazie allo sconto attualmente applicato, il suo prezzo è di 119,99 €.

Questa fantastica sdraio con ruote di Lidl è elegante e resistente, perfetta sia per il giardino che per la terrazza, il patio o il balcone, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio esterno! È una sdraio molto completa di cui si possono evidenziare alcune caratteristiche super interessanti:

Si può piegare facilmente .

. Ruote per un facile trasporto.

Realizzata con materiali resistenti alle intemperie e allo strappo.

Braccioli in plastica con finitura in legno.

Schienale regolabile in 6 posizioni.

Telaio in alluminio leggero con rivestimento in polvere di poliestere.

Protezioni sui piedi per proteggere il pavimento.

Supporta un carico massimo di 110 kg.

Misure: 56 cm di profondità, 192 cm di lunghezza e 40 cm di larghezza.

Altezza del sedile 40 cm.

Peso 10 kg.

Se vuoi goderti le tue sessioni al sole con totale comodità, questa sdraio con ruote di Lidl è una delle tue migliori opzioni, poiché grazie alle sue ruote e alla possibilità di piegarla, puoi portarla in spiaggia se vuoi.

4.2/5 - (8 votes)