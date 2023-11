La scrivania con il maggior numero di contenitori che abbiate mai visto si trova da Leroy Merlin.

La scrivania è uno dei mobili essenziali in molte case, soprattutto in quelle in cui ci sono studenti o membri della famiglia che svolgono lavori d’ufficio o semplicemente vogliono avere un computer con un piccolo ufficio. Oggi vi mostriamo il scrivania di Leroy Merlin Leroy Merlin dispone di un’ampia varietà di scrivanie di diverse dimensioni, forme e caratteristiche, in modo che chiunque possa trovare quella più adatta alle proprie esigenze e fornire così il miglior servizio in un ambito così importante come lo studio o il lavoro. La catena francese ha successo in diversi paesi grazie a un’ampia gamma di prodotti per la casa e il giardino, sempre di altissima qualità e al miglior prezzo.

La scrivania di Leroy Merlin

Questo è il Scrivania Artik Una fantastica scrivania che dispone di un ampio spazio per riporre tutto il necessario per il lavoro o lo studio, un problema che è sempre causa di disordine e che ora è possibile evitare. Il prezzo di questa scrivania incredibilmente utile e versatile è attualmente di 145 euro.

Questa scrivania di Leroy Merlin appartiene alla serie Office ed è realizzata in melaminico ad alta resistenza con finitura artik bianco e rovere canadese misura 145×61,5×73 cm. La scrivania comprende una cassettiera con ben tre cassetti e un ripiano interno per organizzare documenti, materiali e tutto ciò che si ritiene opportuno in un determinato momento. La cassettiera è reversibile La cassettiera è reversibile, per cui è possibile montarla a sinistra o a destra, a seconda delle proprie esigenze o abitudini di utilizzo della scrivania. Sul fondo del mobile sono presenti blocchi in ABS antigraffio e antirumore, per non causare disagi o danni quando lo si deve spostare. È facile da montare e il kit di vendita comprende tutta la ferramenta e le viti necessarie per farlo con successo. Questa scrivania di Leroy Merlin ha il sigillo PEFC, che certifica che il legno utilizzato per la sua produzione è di alta qualità proviene da foreste gestite in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. La catena francese offre una garanzia di 3 anni sull’acquisto di questa scrivania.

