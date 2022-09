La sconfitta in Champions League per la Juventus segnala il cambio della guardia in Serie A mentre Napoli e Milan navigano

Mercoledì ha visto in azione tre squadre italiane; Napoli, AC Milane Juve. Due di queste squadre hanno ottenuto vittorie strepitose e l’altra è la Juventus, dove la pressione continua Massimo Allegri cresce. In Serie A, Napoli e Milan sono insieme in testa alla classifica Atalanta con 14 punti mentre la Juventus è ottava nonostante un inizio di stagione senza sconfitte per aver vinto solo due partite e pareggiando le altre quattro. In Champions League, le cose non sono andate molto meglio di perdere Benfica ha visto la Juventus perdere sei punti di distacco PSG e i portoghesi per la qualificazione fuori dal girone H.

Anche con Maccabi Haifa nel girone ci sono tanti punti da recuperare e potremmo vedere una situazione in cui la Juventus non scende nemmeno in Europa League. Intanto il Napoli ha resistito quello di Allan McGregor parando un rigore, e poi salvandolo di nuovo quando gli è stato ordinato di riprenderlo, di segnare tre gol dopo Rangers. Dietro Khvicha KvaratskeliaGli Azzurri stanno diventando una delle squadre più divertenti al mondo mentre il potere si sposta ulteriormente in Serie A.

Per non essere messo in ombra, il Milan vuole difendere il suo scudetto in campionato, ma cosa ha fatto Chelsea non poteva il giorno uno, spazzando via Dinamo Zagabria. Mislav Orsic potrebbe aver ottenuto il suo obiettivo, ma il Milan non ha permesso che ciò ostacolasse una vittoria per 3-1 per stare in testa al Gruppo E.

Mentre astuti trasferimenti hanno aiutato a mantenere freschi Napoli e Milan, la Juventus è rimasta indietro. Parte di questo è dovuto a lesioni Paul Pogba e Federico Chiesa ma per un club della statura della Juventus la profondità è un’aspettativa. Il Napoli è rimasto senza Victor Osimhen e il neo acquisto Giovanni Simeone ha saputo fare abbastanza per tenere a galla il resto della squadra intorno a lui. Aggiunge il Milan Charles De KetelaereDivock Origi e Sergiño Dest per assicurarsi che avessero profondità anche in aree che potrebbero non essere state necessarie per resistere agli infortuni durante la stagione.

Ma senza una direzione, la Juventus resta indietro. Allegri non sa quali siano i suoi migliori XI o centrocampo e non ha nemmeno molte scelte per provare a rinfrescare la squadra. Contro il PSG, Fabio Miretti e Adrian Rabiot non erano all’altezza della sfida, quindi sono stati ritirati Weston McKennie e Manuel Locatelli. Ma poi, Locatelli e Rabiot non erano disponibili contro il Benfica, costringendo Miretti a tornare nell’XI titolare poiché i problemi di profondità si sono rivelati costosi.

Prestito Denis Zakaria al Chelsea sottolinea che, essendo un centrocampista, ha portato un aspetto diverso rispetto al gruppo principale. Sapendo già che Pogba sarebbe stato fuori per i Mondiali, sarebbe stato il momento di mettersi in copertura ma invece la Juventus ha lasciato a piedi un centrocampista senza sostituti dopo soli sei mesi al club. Un segno di un club ben gestito è mantenere una lunga lista di obiettivi di trasferimento per prepararsi a qualsiasi situazione che potrebbe sorgere come Dest con il Milan.

L’astuzia degli altri club italiani fa sembrare i nove anni della Juventus in vetta al campionato come un ricordo del passato. La squadra è stata fortunata a qualificarsi per la Champions League nelle due stagioni precedenti, ma non è uscita dagli ottavi di finale per tre stagioni consecutive. Se il Napoli è in grado di costruire su questo inizio di stagione forte, è altamente plausibile che la Juventus possa diventare il quinto club più importante d’Italia dietro Atalanta, Milan, Inter Milan, e Napoli. Dato che Gli Azzurri non vincono la Serie A dal 1990, è un aumento impressionante. Ma perché una squadra si alzi, qualcuno deve cadere e in questo caso è la Vecchia Signora a pagarne il prezzo.