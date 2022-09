La sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco aumenta la pressione su Simone Inzaghi dell’Inter

MILANO— Inter Milan aveva bisogno di un cambio dopo aver perso il Derby della Madonnina contro AC Milan sabato scorso. Non è solo la sconfitta della squadra, ma il modo in cui l’Inter sembrava cedere contro i rivali di crosstown, più che il risultato vero e proprio contro il Milan. Simone Inzaghi ha deciso di apportare alcune modifiche importanti per l’esordio di Champions League della squadra contro il Bayern Monaco. E mentre la formazione di Inzaghi poteva essere cambiata, guardando il risultato non c’era molto di diverso. Un’altra sconfitta per i nerazzurri, 2-0 contro il Bayern Monaco. È il terzo della stagione in assoluto, dopo quelli contro Lazio e Milan. Le domande principali qui sono sul futuro: dove andare da adesso per Inzaghi? Quanto tempo ha per mantenere il suo lavoro?

La formazione di Inzaghi cambia

L’Inter ha fatto delle mosse importanti per portare nuovi volti negli undici titolari. Capitano Samir Handanovic è stato messo in panchina da Inzaghi e il neo acquisto Andre Onana ha esordito ufficialmente con il suo nuovo club. Onana ha giocato abbastanza bene, nonostante un momento di incertezza nella ripresa. Nel complesso la sua prestazione è stata positiva contro il Bayern Monaco e non c’era molto che potesse fare su nessuno dei gol del Bayern. Danilo D’Ambrosio iniziato pure invece di Stefan de Vrijche significava Milano Skriniar scivolato al centro della trequarti dell’Inter in difesa. D’Ambrosio non è allo stesso livello del difensore individuale che Skriniar è un difensore centrale esterno, ma non ha giocato particolarmente male, nonostante abbia segnato un autogol.

L’altro cambio di Inzaghi, a centrocampo, è dove sta il vero problema. L’Inter in questo momento soffre e manca di qualità, quindi Inzaghi ha preso una decisione controversa è stata quella di mettere in panchina Nicolò Barella, che, a onor del vero, non è in buona forma, e ha deciso di giocare con Mkhitaryan come centrocampista centrale con Brozovic e Calhanoglu. L’ex giocatore del Borussia Dortmund ha cercato di imporre il suo ritmo alla partita, e la sua esperienza ha aiutato molto nel secondo tempo a mantenere il gioco fermo, ma non è bastato.

Sul lato sinistro Robin Gosens finalmente iniziato, ma è un giocatore diverso da quello per cui è sceso in campo Atalanta due anni fa prima che gli infortuni lo rallentassero. L’Inter ha perso Ivan Perisic in questa stagione quando il giocatore croato ha deciso di passare al Tottenham come free agent. Perisic è stato probabilmente il miglior giocatore della passata stagione, e la sua sconfitta è il motivo per cui quest’anno l’Inter è carente di opzioni offensive. Inzaghi ha fatto delle scelte che non hanno funzionato contro il Bayern Monaco, ma non è questo il problema principale.

La cosa preoccupante è che quei cambiamenti non sembravano avvenuti con un piano generale in mente. Sembrava principalmente riguardare le condizioni fisiche di Barella e De Vrij. Sembra che non stia pianificando a lungo termine. E mentre è vero che questi problemi fisici devono essere affrontati, ci deve essere un piano per come questa squadra migliorerà e competerà in modo affidabile in cima alla classifica,

Questione di tempo

Quanto tempo ha ancora Inzaghi? Questa domanda deve essere presa sul serio ora, soprattutto per la reazione dei fan al fischio finale. Per la prima volta durante il suo periodo da tecnico dell’Inter, l’intero stadio ha fischiato la squadra e l’allenatore al termine della partita contro il Bayern. Questa tensione tra i tifosi e l’allenatore sta crescendo partita dopo partita e queste due sconfitte nell’ultima settimana gli hanno messo più pressione in vista di una settimana cruciale prima della pausa per le Nazionali. Contro l’Inter giocherà Torino e Udinese in Serie A e in trasferta contro il Viktoria Plzen la prossima settimana (puoi vedere tutte quelle partite su Paramount+). I nerazzurri ora devono fare punti e club e tifosi si aspettano niente di meno che tre vittorie. Se i risultati non dovessero arrivare, il futuro del manager potrebbe essere seriamente a rischio. D’altra parte, Inzaghi ha firmato un nuovo contratto fino al 2024 all’inizio di questa estate e vista la situazione finanziaria del club, è probabile che il titolare Steven Zhang sarà riluttante a fare un cambio rapido in questa stagione. Ma il calcio è uno sport brutale e i risultati devono arrivare altrimenti nessuno è al sicuro. Basta chiedere a Thomas Tuchel.