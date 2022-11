La scarpa Mango da indossare in ufficio o a un matrimonio è esaurita.

Tra tutte le opzioni di calzature da sera proposte dai principali marchi di moda per questa stagione, le più gettonate sono senza dubbio le Scarpe Mango Con l’avvicinarsi della fine dell’anno si moltiplicano gli eventi mondani, soprattutto serali, che costringono a indossare un outfit all’altezza delle aspettative, un outfit autunno/inverno che sia anche accattivante.Con tacco e gioiello: come si presenta la scarpa di MangoUn classico rivisitatoE sebbene i tacchi gioiello siano un classico e una tendenza che viene sempre reinventata, questa versione di Mango è estremamente attraente e farà sì che gli occhi siano puntati sui vostri piedi. Questo scarpe con punta a punta e dettagli in cristallo sfaccettato Poiché fanno parte della collezione per feste e cerimonie di questo marchio, è possibile averli in un’elegante tonalità nera e in blu notte, che è uno dei protagonisti delle passerelle internazionali di quest’anno.Taglie e materialiQuesto articolo è disponibile in un massimo di otto taglie diverse, dalla 35 alla 42, con le misure normali. Praticamente tutte le donne rientrano in queste taglie, quindi si tratta di scegliere la propria taglia. Per quanto riguarda i materiali utilizzati, la tomaia è in poliestere e la fodera in poliuretano. Il sottopiede è una combinazione di entrambi, mentre la suola è 100% termoplastica incollata, indispensabile per evitare scivolamenti e possibili cadute dovute all’instabilità. prezzo di queste scarpe con tacco gioiello è di 49,99 euro. quindi non si tratta di un investimento eccessivo. Pensate che state acquistando una scarpa che si abbina bene a quasi tutti i tipi di incontri serali e di outfit. Completerete i vostri look da sera con un’alternativa comoda e che si distingue per i cristalli sfaccettati. la spedizione è gratuita per i negozi Mango Potete riceverlo nella vostra città senza costi aggiuntivi. Non ci sono più scuse per non acquistare un paio di scarpe di qualità, ideali per la fine dell’anno. Se avete già un paio di scarpe nere, è il momento di scegliere questo blu notte, ma se non avete una scarpa versatile in un colore che si abbina perfettamente a qualsiasi abito, optate per il nero.