La scaffale per scarpe Ikea facile da montare e che non occupa spazio nell’ingresso

La scaffale per scarpe Ikea facile da montare e che non occupa...

Mancate di spazio nel vostro ingresso? Ecco il mobile Ikea indispensabile per sistemare le vostre scarpe senza sacrificare la vostra decorazione!

Ikea ha trovato il mobile perfetto per tutti quelli che mancano di spazio in casa. Infatti, la marca propone una libreria per le scarpe sia design che funzionale per mettere ordine nelle vostre cose. Non perdete questa esigenza che è un successo ovunque!

Consigli Ikea per risparmiare spazio

Avete difficoltà a ottimizzare gli spazi della vostra casa? Volete aggiungere dello spazio di archiviazione nelle vostre stanze senza fare lavori? Ikea è quindi il marchio che fa per voi!

Infatti, la famosa marca fa tendenza con le sue soluzioni decorative. Offre moduli design e molto pratici per risparmiare spazio ovunque.

Il gigante svedese non è mai a corto di idee per semplificare la vita dei suoi clienti. Offre centinaia di mobili e accessori ultra-pratici per l'uso quotidiano.

Conosci certamente i mobili 2 in 1 che hanno sempre avuto successo presso Ikea. Infatti, la marca ha creato dei veri must have come la sua libreria Billy o il suo cassettone MALM modulabile.

Ma non è tutto! Ikea non si ferma qui e propone altri prodotti innovativi per soddisfare le esigenze dei suoi fan. Il marchio propone addirittura un mobile per risolvere un problema che incontriamo tutti a casa.

La migliore libreria per scarpe

Non è sempre facile trovare spazio per sistemare le scarpe in un ingresso. Infatti, questo spazio limitato non permette sempre di installare grandi mobili per sistemare le cose.

Se siete tra quelli che lasciano le scarpe in giro per l'ingresso, Ikea ha il trucco ideale per creare spazio di archiviazione senza occupare spazio.

Infatti, il negozio ha pensato a un modulo ultra-pratico per mettere fine al disordine. Si tratta di una piccola libreria da installare ovunque.

Questo prodotto si distingue per le sue dimensioni adatte ai piccoli spazi. La libreria misura solo 17 cm di profondità. Un vantaggio non trascurabile quando si ha un piccolo ingresso o un piccolo studio.

Nonostante le sue piccole dimensioni, la libreria STALL di Ikea ha un ampio spazio per conservare le vostre scarpe. Può contenere più di 8 coppie diverse. Non male vero?

Questo mobile è ultra-facile da usare. Ha diverse porte che si inclinano per avere un accesso diretto alle scarpe. Così potrete trovare il vostro paio preferito in un solo colpo d'occhio! Un vero risparmio di tempo la mattina prima di andare al lavoro!

Un ingresso sempre ben ordinato

Avrete capito, questo mobile Ikea è ultra-pratico per sistemare le scarpe senza occupare spazio. Si tratta di un modulo indispensabile per i piccoli alloggi.

Oltre ad essere pratico, il cassettone STALL è anche ultra-design. Ha linee sobrie ed eleganti che possono integrarsi in qualsiasi stile di decorazione.

Ikea propone questa creazione in diversi colori. Avete quindi l'imbarazzo della scelta per creare un ingresso design e sempre impeccabile!

Per quanto riguarda il prezzo, il gigante svedese ha ancora negoziato il miglior tariffo per i suoi clienti. Infatti, la marca presta molta attenzione a proporre prezzi accessibili per tutti i budget.

Se questo mobile vi piace, sappiate che potete attualmente trovarlo a 79,99 euro. Un prezzo molto ragionevole per una libreria per scarpe così funzionale!

4.6/5 - (11 votes)