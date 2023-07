La scaffalatura di Primark che ti aiuta a risparmiare spazio nell’armadio

Potrebbe capitare che il nostro armadio sia troppo pieno e dobbiamo conservare più cose. Se è il tuo caso, non preoccuparti, perché ci sono soluzioni sul mercato. Uno dei migliori che abbiamo trovato è una pratica mensola appendibile che viene venduta da Primark. Se la installi nel tuo armadio, guadagnerai più spazio nel modo più semplice possibile.

Quando acquistiamo nuovi capi di abbigliamento, a volte non consideriamo lo spazio disponibile nei nostri armadi per conservarli. Tuttavia, con questa mensola offerta da Primark, questo non sarà più un problema, o almeno non ti limiterà in tal senso. Di seguito, ti spieghiamo tutte le qualità di questo prodotto.

La mensola per armadio più pratica di Primark: Guadagna spazio facilmente

Questa mensola appendibile di Primark misura 32 x 34 x 84 centimetri, quindi non avrai bisogno di uno spazio così grande nell’armadio per installarla. In totale ha quattro scomparti abbastanza profondi, che ti permettono di conservare una grande quantità di cose. Ad esempio, puoi usarli per conservare le tue nuove magliette, o i tuoi polo, o le tue camicie… Le opzioni sono infinite, perché tutto ciò che hai si adatterà negli spazi di questa mensola di Primark.

I materiali di fabbricazione di questa mensola appendibile sono poliestere e lino: due materiali che, oltre alla loro resistenza e durata, si distinguono per la loro morbidezza al tatto. In questo caso, l’importante è che la mensola offra uno spazio considerevole per conservare ogni tipo di cosa, ma non guasta che sia comoda da maneggiare. Per questo ci piace che sia realizzata con questi materiali. Inoltre, per quanto riguarda l’estetica, ha un colore crema che sicuramente si adatta alla tua camera da letto, poiché si abbina molto bene alle altre tonalità. Infine, se vuoi acquistare questa mensola per armadio di Primark, dovrai pagare 5 euro: un prezzo molto economico, come è consueto per i prodotti venduti dal marchio di abbigliamento irlandese.

Altri trucchi per guadagnare spazio nell’armadio

Un metodo molto efficace per risparmiare spazio all’interno di questo mobile è conservare le magliette arrotolate. Infatti, se arrotoli questo capo, occupa molto meno spazio. Un altro ottimo trucco è appendere gli stivali alti, uno dei tipi di calzature che occupa più spazio, con appendini. Puoi anche appendere diversi foulard e sciarpe su appendini, invece di conservarli nei cassetti. Infine, ti consigliamo di acquistare un supporto per conservare le borse. Applica questi consigli e acquista questa mensola di Primark e vedrai quanto spazio sarai in grado di risparmiare nel tuo armadio.