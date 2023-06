La scaffalatura di Lidl che ricorda molto un tipi indiano: Un ornamento molto interessante per la tua casa.

Un tipi indiano, se non lo sai cos’è, è una tenda conica che di solito è fatta di pelli di animali. È uno dei tipi di abitazioni o residenze più antichi nella storia dell’umanità, e probabilmente per questo, Lidl ha voluto rendergli omaggio offrendo una scaffalatura molto originale nel suo catalogo. Questa scaffalatura infatti ricorda molto uno di questi tipi.

Se sei una di quelle persone che danno molta importanza all’estetica e all’arredamento della casa, sicuramente ti piacerà molto questo modello di scaffalatura offerto da Lidl. Di seguito ti offriamo un’analisi completa di questa, così scoprirai cosa ha da offrire oltre a una grande capacità per decorare la tua casa in modo originale.

La scaffalatura tipi di Lidl: molto utile e decorativa

Secondo la catena tedesca di supermercati, questo modello di scaffalatura è più adatto per l’ingresso, il soggiorno e la stanza dei bambini. Questo perché è una scaffalatura tipi con quattro ripiani, che offre un ampio spazio di archiviazione su ognuno di essi. Pertanto, questa scaffalatura di Lidl non è molto grande, infatti misura precisamente 80 x 30 x 147,5 centimetri. Nelle stanze più importanti della casa come il salotto servono modelli più grandi per conservare più cose.

Questo modello di scaffalatura tipi venduto da Lidl include anche materiale di montaggio per un fissaggio sicuro al muro. Quindi è facile da installare in modo sicuro. Il materiale principale di fabbricazione di questo prodotto Lidl è un legno di pino di prima qualità, molto resistente e durevole. Se vuoi spostarlo avrai molta facilità, dato che pesa solo 8,7 chilogrammi. Per quanto riguarda il carico massimo che è in grado di sopportare, è di 1 chilo sul primo ripiano, 2 sul secondo e 4 sul terzo e sul quarto. Infine, se vuoi procurarti questo modello da Lidl, dovrai pagare 49,99 euro. Non ci sembra un prezzo caro affatto, considerando quanto sia bello e utile allo stesso tempo.

La manutenzione di questa scaffalatura Lidl

Se vuoi tenerla in perfette condizioni, dovrai solo pulirla di tanto in tanto e quando la vedi molto sporca. Infatti, la catena tedesca di supermercati Lidl indica sul proprio sito web che questo modello di scaffalatura tipi è molto facile da pulire. Inoltre, essendo di piccole dimensioni, non è un’attività che richiederà troppo tempo. In definitiva, si tratta di una scaffalatura decorativa molto originale che, inoltre, è molto facile da mantenere in buone condizioni.