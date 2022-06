La scabbia riappare a Barcellona: 28 focolai rilevati quest’anno

Barcellona registrato quest’anno recrudescenza dei casi di scabbia. Secondo i dati dell’Agenzia di sanità pubblica della capitale catalana, rivelati martedì nel programma ‘basi’ di Beteve, finora nel 2022 sono stati rilevati 28 focolai, quasi gli stessi registrati in tutto il 2019.

Gli esperti non indicano una sola causa per spiegare queste cifre. Una delle principali ipotesi è che ora vengano dichiarati più casi dalle persone colpite, dopo che la pandemia di covid-19 ha avuto diagnosi ritardate.

Inoltre, c’è una nuova circostanza che ha suscitato la preoccupazione dei medici. Gemma Martín, Associata di dermatologia all’Hospital del Mar, ha dichiarato che da quando le restrizioni sono state revocate a causa della pandemia, Barcellona ha registrato un aumento dei casi che “si allungano nel tempo”. La causa è che i pazienti iniziano a offrire resistenza ai farmaci e unguenti che sono stati usati finora per combattere la malattia.

Abbigliamento e superfici tessili

Il trattamento della scabbia non è facile e richiede un approccio non solo medico. Cristina Rius, responsabile del servizio di epidemiologia dell’Agenzia di sanità pubblica di Barcellona, ​​ha spiegato in ‘bàsics’ che, prima di applicare creme o assumere pillole, devono rimuovere gli acari dagli indumenti e dalle superfici tessili della famiglia infetta.

Martín ha riconosciuto che nemmeno la scabbia è facile da rilevare: “Provoca prurito e, se graffiato, può causare lesioni all’area genitale, alle mani e ai piedi”, ha detto. In merito al contagio, ha precisato: “A stretto contatto, non viene diffuso da una stretta di mano. Viene catturato per trasmissione sessuale o con i conviventi di una casa.