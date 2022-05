La sbornia della Fed fa perdere alla “big tech” una valutazione di $ 1 trilione

Il Riserva Federale (Fed) ha provocato uno dei più grandi crolli degli ultimi tempi sul Nasdaq, che ha incatenato diversi giorni in rosso con cadute che si sono toccate e5% in alcune sessioni. Dopo che la banca centrale ha approvato l’aumento del tasso di mezzo punto percentuale e ha ipotizzato che ce ne fossero altri simili sul tavolo per riunioni future, le azioni sono salite alle stelle mercoledì della scorsa settimana, ma da allora non hanno più alzato la testa e la tecnologia dei titoli guida il perdite.

L’insieme di quelli conosciuti come grande tecnologia, i titoli a maggiore capitalizzazione del settore tecnologico, hanno lasciato in tre giorni più di un trilione di dollari di capitalizzazione di mercato complessivamente, mentre il rendimento del bond statunitense a 10 anni è stato superiore al 3%. Va ricordato che esiste una relazione tra l’aumento delle obbligazioni e il calo della tecnologia.

Dalle aziende, Manzana è quello che ha lasciato di più in questi tre giorni, 220.000 milioni, seguito da Tesla, che ha perso 199.000 milioni; microsoftcon 189.000 milioni; amazzone173.000 milioni di dollari; Alfabeto che ha ridotto la sua valutazione di 123.000 milioni; Nvidia, la cui capitalizzazione è stata ridotta di 85.000 milioni; Y Obbiettivo (genitore di Facebook), che ha perso 70.000 milioni. Insieme, i numeri rossi raggiungono 1,06 trilioni di dollari.

In questa situazione, va notato che alcune azioni di queste società si sono toccate minimi annuali nelle ultime sessioni. È il caso di Amazzonia, che questo lunedì ha raggiunto un prezzo di 2.175,78 dollari. Un’altra delle aziende tecnologiche che sta subendo più danni in questi giorni è Netflixche è sceso a 173,10$, un minimo che non si vedeva nelle ultime 52 settimane.

In questo contesto di cadute diffusei tre principali indici di Wall Street hanno rotto i loro minimi questo lunedì, raggiungendo livelli che non si vedevano da un anno.

Tutto questo dopo il cambio di posizione della Fed, che però ha confermato di non avere rialzi dei tassi di 75 punti base sul tavolo, prevedeva di poter aumentare i tassi di un altro mezzo punto percentuale nelle riunioni future. Questo è stato inizialmente accolto favorevolmente dal mercato, con rialzi significativi. Tuttavia, da giovedì tutto è stato rifiutato.