La sbiadita grandezza di Cristiano Ronaldo è al centro della scena nell’uscita dalla Champions League del Manchester United

La partita più importante della stagione, ovviamente Cristiano Ronaldo avrebbe fatto la storia. La prima volta in più di un decennio in cui ha giocato 90 minuti di Champions League e non ha registrato un tiro. È la prima volta in più di un decennio che concluderà una stagione senza un trofeo del club. Ancora più punti di riferimento per quel curriculum storico.

Ci vorrà la lontana prospettiva della storia per collocare con sicurezza Ronaldo al suo posto appropriato nel pantheon dei grandi del calcio, ma stasera sembrava che la maggior parte degli aspetti chiave del suo curriculum fossero stati decisi. Sì, il volume dei gol aumenterà e potrebbero esserci ancora alcune partite quando tornerà indietro negli anni, proprio come ha fatto sabato contro il Tottenham. Non dovrebbe essere cancellato come una forza calcistica nel qui e ora, ma ora è dolorosamente ovvio che la sua vera grandezza risiede nel passato.

Stanotte, ha fatto tutto il possibile per trascinarlo nel presente. Ronaldo non era nemmeno lontanamente il peggior giocatore dello United. Soprattutto all’inizio ha giocato con grinta e intensità. Un momento potrebbe spostarsi sulla sinistra per combinarsi con Jadon Sancho, il prossimo sarebbe sulla fascia destra, liberando Anthony Elanga per entrare in area. Se l’Atletico Madrid avesse intenzione di tappare l’area di rigore, avrebbe fatto tutto il possibile per trascinarli fuori di lì.

In quell’impressionante terzo di gioco, così facilmente dimenticato nella palude che seguì, United e Ronaldo erano a ruota libera, tutte rapide interazioni e mosse frizzanti lungo la fascia. Poi è arrivata la battuta d’arresto: una linea difensiva giocata fin troppo facilmente, Harry Maguire che sbandava nella terra di nessuno, Diogo Dalot che cercava di segnare tre giocatori contemporaneamente. Renan Lodi ha colpito e con esso è andato il senso di stabilità dello United e qualsiasi convinzione nel piano a cui si sono applicati in modo relativamente impressionante.

Questo non è su Ronaldo. Né dipende interamente da lui che quando le loro chips erano in calo, lo United ha fatto ciò che loro e la Juventus hanno fatto prima di loro in questo tipo di gioco, hanno colpito e sperato nella direzione generale del più grande marcatore della storia riconosciuto dalla FIFA. Circondato dalla linea di destra al 66′ Bruno Fernandes, apparentemente così inibito dal suo connazionale con i colori di Manchester United e Portogallo, ha lanciato un disperato cross in area nella speranza che ci fosse qualcuno.

Anche Alex Telles stava pompando palla dopo palla nella sua direzione generale. Col passare del tempo sembrava che fosse tutto ciò che questa squadra dal talento sgargiante poteva pensare di fare: fidarsi della travolgente potenza narrativa di Ronaldo. Li avrebbe salvati negli ottavi come aveva fatto nella fase a gironi, come aveva fatto per la Juventus con quella spettacolare rovesciata contro questa squadra.

Non ha funzionato.

Cristiano Ronaldo tocca contro l’Atletico Madrid TruMedia/STATS



La statistica principale è stata la prima partita europea senza un tiro in 3969 giorni, dal pareggio con il Barcellona al Camp Nou. Ronaldo non si è nemmeno avvicinato. Non ha nemmeno avuto un tocco nella scatola. Questo di per sé interrompe una serie di sei anni e mezzo in questa competizione, risalendo a una partita della fase a gironi contro il PSG.

L’Atletico Madrid lo ha giocato senza paura, qualcosa per una squadra che ha sofferto così tanto ai suoi piedi. Dopo un inizio traballante Jan Oblak è stato imperioso sotto quei cross disperati. Ogni duello che Jose Maria Gimenez ha combattuto, ha vinto. Anche Maguire non ha fatto un cattivo lavoro nel bloccare Ronaldo sui calci piazzati.

Diego Simeone ei suoi giocatori non dimenticheranno sicuramente i numerosi colpi devastanti inflitti loro da Ronaldo, in questa competizione e non solo. Ma quando tutti i discorsi pre-partita riguardavano la storia tra questi due, l’Atletico è rimasto qui e ora. Nel corso di 180 minuti lo hanno limitato a due tiri speculativi da fuori area e un tocco di palla dentro.

L’Atleti potrebbe essere stato il grande giocatore di frustate per Ronaldo in questa competizione, ma potrebbero ancora trovarsi a trarre conforto dal fatto che hanno concluso la sua carriera in questa competizione. Quasi ogni estate ora porta incertezza sul 37enne e sul suo futuro. I fatti, però, sono questi. Il Manchester United è fuori dalla Champions League e ci vorrà un cambiamento significativo nella traiettoria per tornare in campo nel secondo anno di contratto. L’Arsenal ha le partite in mano per vincere, anche dopo la sconfitta nel fine settimana, le possibilità del Tottenham di scavalcare i Gunners sono paragonabili a quelle dei Red Devils.

A Ronaldo piace l’Europa League? Egli dovrebbe. I giovedì sera sono molto divertenti e la musica schiaffeggia. Un’altra squadra sarebbe propensa a lasciargli estendere i suoi record in questa competizione? Il Paris Saint-Germain potrebbe essere l’unico club preso con potenziali trame come l’Old Trafford e ci sono pochi meglio che unire Lionel Messi e Ronaldo per un ultimo colpo alla gloria.

Ma questo è il tipo di territorio in cui ci troviamo ora. L’inizio della fine potrebbe essere stato qualche tempo fa. Per quel che ne sappiamo la fine di Ronaldo e della Champions League è appena accaduta.