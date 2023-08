La sandalia Skechers che salverà qualsiasi look estivo.

Questa ondata di caldo ci sta colpendo in pieno durante questo mese di luglio. Uscire per strada e trovarsi temperature superiori ai 35 °C fa sì che cerchiamo sempre il modo di uscire il più leggeri possibile. Per questo motivo, capi come le scarpe da ginnastica smettono di essere funzionali in questa stagione dell’anno, lasciando spazio ai sandali estivi. Una calzatura molto più rinfrescante e capace di darci il tocco di eleganza nei nostri outfit se hanno il design di questo modello di Skechers.

Il marchio statunitense di scarpe da ginnastica ha fatto il passo avanti di cui aveva bisogno per diventare una delle aziende di calzature più ricercate quest’estate. Con il lancio del suo nuovo modello di sandalo estivo BOBS Desert Kiss – Adobe Princess, l’azienda Skechers vuole che tutte le sue clienti possano sfoggiare lo stile di qualsiasi capo con la comodità e la fiducia di cui hanno bisogno in ogni occasione informale di quest’estate.

I sandali più glamour di Skechers

I sandali Skechers BOBS Desert Kiss – Adobe Princess stanno facendo parlare molto di sé nel mondo della moda quest’estate. Con il loro design elegante e la loro straordinaria comodità, questi sandali sono diventati la calzatura preferita di molte donne che cercano di essere alla moda senza sacrificare il comfort.

Le Skechers BOBS Desert Kiss – Adobe Princess fanno parte della rinomata linea BOBS di Skechers, nota per il suo impegno per il benessere degli animali e il sostegno alle organizzazioni dedite alla cura degli animali. Ogni paio di sandali BOBS venduti aiuta a migliorare la vita degli animali senza casa, poiché il marchio statunitense dona una parte degli utili a organizzazioni benefiche dedite a questo scopo.

Per quanto riguarda il loro design, i sandali Desert Kiss – Adobe Princess presentano una sagoma classica con punta aperta e fasce di stile casual. Sono realizzati con una tomaia in morbida tela con dettagli sfilacciati, in colori come il corallo o l’oliva, che si adatta perfettamente al piede, offrendo una calzata comoda e sicura. Inoltre, hanno una cinghia sul retro che consente di regolarle secondo le preferenze di ogni persona.

Un design che puoi abbinare a qualsiasi tipo di capo

La soletta dei sandali è imbottita con schiuma viscoelastica, che offre un’ammortizzazione aggiuntiva e un supporto ottimale per camminare lunghe distanze. Questo dettaglio è stato particolarmente elogiato dagli utenti, che sottolineano quanto siano comodi i sandali anche dopo averli indossati per tutto il giorno. Un’altra caratteristica degna di nota dei BOBS Desert Kiss – Adobe Princess è la loro suola flessibile e resistente in gomma. Questa suola offre una trazione superiore su diverse superfici, garantendo la sicurezza durante la camminata e evitando scivolamenti indesiderati.

Per quanto riguarda lo stile, i sandali Desert Kiss – Adobe Princess sono versatili e possono essere abbinati a diversi outfit. Sono ideali da indossare con abiti, gonne o pantaloncini, sia per un’occasione informale che per un evento più formale. Il dettaglio della punta aperta e delle fasce di stile casual conferisce un tocco femminile ed elegante a questi sandali, rendendoli l’accessorio perfetto per valorizzare qualsiasi look estivo. Puoi acquistare questi sandali estivi al prezzo di 60 euro presso qualsiasi negozio fisico Skechers o attraverso il loro sito web ufficiale.