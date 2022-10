La salute si impegna a promuovere la medicina di precisione come affermano i pazienti

medicina di precisione ha cambiato radicalmente il modo in cui vengono studiati i malati di cancro o le malattie rare o non diagnosticate. Una nuova disciplina che analizza la genetica, l’ambiente e lo stile di vita del paziente per selezionare il trattamento che potrebbe funzionare meglio per la sua malattia. Il Ministero della Salute ha annunciato lunedì che sta lavorando al Piano 5P – medicina personalizzata, predittivo, preventivo, partecipativo e di popolazione– del Sistema Sanitario Nazionale, che amplierà le infrastrutture per Centri sanitari. L’obiettivo: promuovere un nuovo approccio nel trattamento e prevenzione delle malattieuna delle grandi affermazioni dei pazienti.

Come dettagliato dal capo della Sanità, Carolina Darias, questo piano risponderà alla necessità di risorse nel SNS per realizzare il test genetici e genomici, nonché la conservazione, l’elaborazione e l’analisi dei dati derivati ​​da tali prove. Il ministro ha fatto riferimento ai test genetici come “uno strumento di grande valore” per diagnosi e prognosi di vari disturbi -quelli di maggiore impatto, come il cancro o quelli con la diagnosi peggiore- e, inoltre, ha evidenziato che sono fondamentali per la selezione e follow-up dei trattamenti farmacologici più adatto che, a sua volta, conferisce maggiore sicurezza utilizzando terapie mirate.

L’origine del tumore

Quando si parla di cancro, finora il trattamento è condizionato dalla sede di origine del tumore, dall’istologia e dallo stadio della malattia. Pertanto, si afferma in un rapporto del 2021, dalla società di consulenza Hiris, dal titolo “Situazione oncologica di precisione in Spagna e raccomandazioni per un piano per l’accesso ai biomarcatori”. Il documento indica che, allo stato attuale, l’espressione di alcune caratteristiche genomiche, chiamati biomarcatoripermette di selezionare un trattamento diverso per due persone che hanno lo stesso tumore.

Su questo percorso di promozione della medicina di precisione, lo scorso giugno, il ministero della Salute ha informato le comunità autonome e le associazioni di pazienti della nomina di 14 nuovi centri ospedalieri alla rete delle terapie avanzate del Sistema Sanitario Nazionale. Questi centri, a cui se ne aggiunge uno che ha solo approccio pediatricounisciti a quelli esistenti per somministrare trattamenti CAR-T nella lotta contro malattie gravi come quella onco-ematologica.

Un argomento in sospeso

Tuttavia, in Spagna, l’implementazione di questo medicinale di precisione, almeno in modo generalizzato, continua essendo un soggetto in sospeso. Lo stesso martedì, malati di cancro alla tiroide Hanno chiesto alle autorità sanitarie di garantire l’accesso a trattamenti innovativi che sono stati approvati dal Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS) ma che non ricevono finanziamenti pubblici.

Ma anche da L’AECAT (Associazione spagnola del cancro alla tiroide), ha chiesto l’accesso alla medicina di precisione personalizzata che, a loro avviso, significherebbe “una svolta nel settore sanitario e favorirebbe interventi medici preventivi, diagnostici e terapeutici più efficaci e sicuri, adattato alle caratteristiche di ogni paziente.

La medicina di precisione, difendere le associazioni dei pazienti, eviterebbe spese inutili che contribuirebbe alla sostenibilità del sistema sanitario

Questa stessa azienda punta su un altro vantaggio: eviterebbe spese inutili che contribuirebbero alla sostenibilità del sistemi sanitari. La cosa più importante, spiccano entità come questa, offrirebbe al paziente un’alternativa terapeutica personalizzata che evitare fallimenti terapeuticieffetti collaterali inutili e riduce il tempo di accesso al corretto trattamento.

test genetici

Tornando alla citata relazione sulla medicina di precisione in oncologia, si precisa che tutte le comunità autonome effettuano, in misura maggiore o minore, i test genetici e anatomo-patologici che rientrano nella presente pratica. Ma, chiarisce il documento, l’offerta di queste analisi «è molto frammentata e sono gli stessi servizi ospedalieri che gestiscono e gestiscono i propri portafogli di servizi“.

Comunità come l’Andalusia stanno sviluppando programmi di formazione rivolti ai professionisti della salute pubblica

Si afferma, ad esempio, che il Servizio sanitario cantabrico ha incorporato test diagnostici di medicina di precisione nella sua pratica assistenziale; che i Paesi Baschi hanno l’Euskadi Oncology Plan 2018-2023 e, tra i suoi obiettivi, spiccano la creazione e l’attuazione di un comitato di pianificazione e gestione per questa disciplina, o che Navarra ha il progetto NAGEN 1000, il cui obiettivo è utilizzare le informazioni derivate dal sequenziamento genomico come strumento per lo sviluppo di una nuova medicina genomica nel suo Complesso Ospedaliero. In questa comunità, il Clinica universitaria di Navarra è uno dei centri spagnoli integrati nel Progetto SEHOP-MATITA che cerca di accedere alla medicina di precisione per tutti i pazienti oncologici pediatrici, indipendentemente dal luogo di residenza.

altre comunità, come l’Andalusia, stanno sviluppando programmi di formazione in Medicina Personalizzata e di Precisione (PANMEP) rivolti ai professionisti della salute pubblica. Attualmente stanno facendo stage presso Granada e Siviglia. L’idea, di ampliare il numero dei servizi igienici in tutte le province con capacità di cura per eseguire questo tipo di tecniche.