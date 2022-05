La salute rileva in Spagna una sottovariante più contagiosa dell’omicron furtivo

Secondo l’ultimo Rapporto Sanitario sulla situazione del covid-19, omicron è la variante che domina in Spagna con le sue cinque linee (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 e BA.5) e sottolinee.

Così, il ministero ha annunciato il rilevamento nel paese di una nuova variante furtiva di omcronche è già la crescita più rapida in paesi come gli Stati Uniti, dove è stata scoperta, e che è compresa tra il 23% e il 27% più contagioso che BA.2. È una sottolinea di BA.2, chiamata BA.2.12.1e che negli Stati Uniti è già responsabile del 20% dei casi di covid, che ha fatto un rimbalzo.

In Spagna fino a sei prove del nuovo sottolignaggio di omicron furtivo sarebbe stato positivo nelle ultime settimane.

Il capo dell’unità tecnica dell’OMS per la lotta alla pandemia, Mary Van Kerkhoveha affermato che, sebbene la variante omicron sia quella dominante quest’anno, “le precedenti potrebbero continuare a circolare” e ha spiegato in dettaglio che la sottolinea BA.2 di omicron è attualmente la più rilevata nei laboratori, le ultime sottolinee rilevate sono BA. 4 e BA.5, anch’essi in aumento di incidenza, anche se per ora moderatamente.