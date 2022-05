La salute notifica 52.112 nuovi casi di covid-19 e 198 decessi in più

Il Ministero della Salute ha registrato questo martedì, con i dati forniti dalle comunità autonome, 52.112 nuovi casi di coronavirus, di cui 25.958 si sono verificati in più vecchio di 60 anniche porta il numero totale di infezioni in Spagna a 12.179.234 dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda l’attuale incidenza media di infezioni in Spagna negli ultimi 14 giorni nelle persone di età superiore ai 60 anni, il rapporto mostra una leggera diminuzione, attestandosi a 846,55 casi ogni 100.000 abitanti, rispetto agli 856,56 notificati venerdì scorso dal dipartimento guidato da Carolina Darias. Nelle ultime due settimane sono stati registrati un totale di 104.278 positivi in ​​questa fascia di età.

Per quanto riguarda la decessi per covid-19, ne sono stati segnalati altri 198, di cui 263 registrati nell’ultima settimana. Questo rende il bilancio delle vittime globale da coronavirus in Spagna sale a 105.642 persone.

Attualmente, ci sono 7.558 pazienti ricoverati per covid-19 in tutta la Spagna (rispetto ai 7.291 di una settimana fa) e 363 in terapia intensiva (356 sono stati registrati martedì scorso). Il tasso di occupazione dei letti occupati dal coronavirus si attesta al 6,10% (rispetto al 5,89% di martedì scorso) e nelle terapie intensive al 4,20% (rispetto al 3,96% di una settimana fa).