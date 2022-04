La salute notifica 34.727 nuovi casi di covid e altri 162 decessi

Il Ministero della Salute ha registrato questo martedì, con i dati forniti dalle comunità autonome, 34.727 nuovi casi di coronavirus, di cui 15.845 si sono verificati in persone di età superiore ai 60 anni, il che porta il numero totale di infezioni in Spagna a 11.662.214 dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda l’attuale incidenza media di infezioni in Spagna negli ultimi 14 giorni nelle persone di età superiore ai 60 anni, il rapporto mostra un aumento di 15 punti, collocandolo nella 435,42 casi ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 420.17 notificati venerdì dal dipartimento guidato da Carolina Darias. Nelle ultime due settimane sono stati registrati un totale di 53.635 positivi in ​​questa fascia di età.