La salute aggiunge 55.578 nuovi casi di coronavirus e 234 decessi al conteggio totale

Il ministero della Salute si è registrato questo venerdì, con i dati forniti dalle comunità autonome, 55.578 nuovi casi di coronavirus, di cui 25.629 si sono verificati in persone di età superiore ai 60 anni, il che porta il numero totale di infezioni in Spagna a 12.009.059 dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda l’attuale incidenza media di infezioni in Spagna negli ultimi 14 giorni nelle persone di età superiore ai 60 anni, attualmente a 813,22 casi ogni 100.000 abitanti. Per quanto riguarda la sono stati segnalati 234 decessi per covid-19 Nell’ultima settimana. Ciò fa salire a 104.869 persone il bilancio mondiale delle vittime del coronavirus in Spagna.

Attualmente c’è 6.858 pazienti ricoverati da covid-19 in tutta la Spagna e 362 in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei letti occupati dal coronavirus si attesta al 5,53% e nelle terapie intensive al 4,04%.