La salsa più venduta del mondo e che devi provare si trova al Mercadona

Se sei un fan delle salsas o considerate che grazie ad essi ogni piatto che mangiate, soprattutto se si tratta di uno molto delicato, vi farà entrare nel piatto, dovrete provare uno dei più recenti che troviamo nelle librerie. Mercadona o de hecho, una salsa che in realtà torna ad essere disponibile già da un po’ di tempo, ma che alla fine è già disponibile in tutti i negozi. supermercati da Juan Roig. Scopri ora che cos’è la salsa più venduta del mondo e che devi provare ya que está disponibile presso Mercadona.

La migliore salsa del mondo al Mercadona

Tra le tante salsicce che possiamo trovare al Mercadona, sembra che ci sia quella di la salsa Piri Piri che sta causando un’autentica locura tra i suoi “Jefes”.. Una salsa specifica in modo da essere l’accompagnamento perfetto per tutti i piatti che si desiderano con una nota picante. Elaborato dal produttore totale Calimenta nelle sue installazioni di Portogalloquesta è la salsa che sicuramente cambierà il modo in cui si consuma la maggior parte dei piatti a partire da oggi, perché si può utilizzare per condire, ad esempio, un piatto di carne o di pesce. piatto di patate, ma anche di carne o di pesce. In questa ricetta abbiamo trovato un 32% di piri-piri una varietà di peperoncino Capsicum a partire dal pimiento malagueta e da qui il nome che si trova in questa salsa, una delle migliori di questa specialità. Además lleva también vino, specie come l’ajo e il comino, come pure colorante con estratto di pimentónIl La salsa Piri Piri è un tipo di salsa che, come abbiamo detto, è molto piccante, tanto che molti la paragonano alla famosa salsa tabasco, anche se è molto più soave e ligera che esta. Si dice che sia originaria dell’Angola (anche del Mozambico), anche se altre versioni affermano che sia stata creata in Portogallo. Sin embargo, sea cuál sea su origen ya la tienes disponible en Mercadona y a un prezzo di appena 1 euro per una bottiglia da 195 ml.Una delle migliori salsicce che si trovano al Mercadona con una ricetta migliorata e che si combina anche con altre salsicce piccanti che troviamo in questo supermercato come la salsa. ranchera, más orientada a que la añadas a carnes y rebozados; o la gajoche es perfetto per accompagnare le patatas gajo, le carnes o i pescados.