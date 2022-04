La Russia taglia i tassi di interesse al 14% e prevede un’inflazione del 23% quest’anno

La Banca centrale russa ha nuovamente ridotto del 3% il tasso di interesse di base, dal 17% al 14%, al fine di mitigare l’impatto delle sanzioni economiche internazionali. È il secondo taglio del tasso ad aprile, dopo una riduzione di un altro 3%, dal 20% al 17%, all’inizio del mese.

La banca centrale ha applicato a aumento di emergenza del tasso di interesse di base dal 9,5% al ​​20% a febbraiogiorni dopo l’invasione dell’Ucraina, nel tentativo di sostenere la caduta del rublo.

Tuttavia, con il ritorno del rublo ai livelli prebellici, i responsabili politici stanno rivolgendo la loro attenzione alla ricalibrazione dell’economia nel tentativo di assorbire l’impatto delle sanzioni punitive dalle potenze internazionali.

L’inflazione russa ha raggiunto il 16,7% a marzo e la banca centrale ha dichiarato venerdì che si aspetta a inflazione annua tra il 18% e il 23% quest’anno, al di sopra delle previsioni degli economisti che si aspettano una contrazione a doppia cifra dell’economia e un’inflazione superiore al 20% nel 2022.

“Il contesto esterno dell’economia russa rimane difficile e limita notevolmente l’attività economica. Poiché i rischi per la stabilità finanziaria e dei prezzi non aumentano più, le condizioni hanno consentito la riduzione del tasso di interesse di base”, ha affermato la banca centrale in una nota su Venerdì. “Gli ultimi dati settimanali indicano un rallentamento degli attuali tassi di crescita dei prezzi sulla scia di un rafforzamento del rublo e del raffreddamento dell’attività dei consumatori”.

Ha aggiunto che “terrà conto della necessità di a trasformazione strutturale dell’economia e garantirà il ritorno dell’inflazione all’obiettivo nel 2024“.