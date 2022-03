La Russia si prepara a bloccare Youtube

Russia sta raddoppiando i suoi sforzi per censurare Internet e isolare sempre più i suoi cittadini. Entrando nella terza settimana da quando ha dichiarato guerra Ucraina e avviare il invasione militare del suo territorio, il Cremlino ha accelerato una serie di misure per limitare l’accesso alle informazioni nel paese e quindi controllare la narrativa del conflitto.

Questo venerdì, una fonte riservata ha assicurato all’agenzia RIA Novosti, controllata da Mosca, che le autorità potrebbero bloccarne l’accesso Youtube durante la prossima settimana. La fonte citata sarebbe vicina al Roskomnadzor, l’organismo russo che regola le telecomunicazioni e che ha accusato la più grande piattaforma video mondiale di compiere “azioni di natura terroristica” a causa della distribuzione di “video anti-russi”. Con ciò si richiamano anche la decisione di YouTube, di proprietà di Googleper bloccare i video dei media russi finanziati dallo stato in tutto il mondo.

Questa non è l’unica misura adottata dal Cremlino per reprimere il dissenso e tagliare i suoi canali di comunicazione digitale. Così, dall’inizio della guerra, l’accesso a Facebook già Instagrametichettate come piattaforme “estremiste”, e l’accesso a Twitter. Insieme a YouTube, Tic toc è l’unico grande social network che continua ad operare sul territorio russo, sebbene quest’ultimo ha limitato fino al 95% dei contenuti internazionali cosa vedono i tuoi utenti.

repressione digitale

La disconnessione digitale del popolo russo si è accentuata nei giorni scorsi con la chiusura forzata dei media nazionali indipendenti e l’esodo dei media internazionali, fuggiti dalla Russia dopo l’approvazione di una legge che punisce chi diffonde»notizie false“, un concetto con cui il Cremlino può perseguitare il dissenso.

Tutto ciò ha portato sempre più cittadini russi a utilizzare vpnreti di connessione private che consentono un accesso più sicuro ai social network e alle pagine web vietate dal Governo come se lo facessero da altri paesi, evitando così la sorveglianza e la censura imposta da Vladimir Putin. Al 10 marzo, i download per le prime dieci VPN più popolari erano aumentati del 4.375%. Al 14 marzo, le cifre avevano raggiunto il massimo storico dell’11.253%, secondo Atlas VPN.

Tuttavia, l’accesso a informazioni alternative alla “operazione militare speciale” – eufemismo con cui chiama l’invasione dell’Ucraina – preoccupa anche il Cremlino. Ecco perché Roskomnadzor ha già bloccato venti servizi VPN, cosa che continuerà a fare. “Ogni giorno le VPN vengono bloccate, non è un compito facile, ma viene adempiuto”, ha spiegato martedì scorso Alexander Khinshtein, presidente del Comitato per la politica dell’informazione della Duma di Stato, la camera bassa russa. Mosca avrebbe addirittura costretto Google a smettere di collegare più di 36.000 indirizzi collegati ai servizi VPN per impedire ai russi di andare oltre la versione ufficiale, secondo un rapporto della società di sicurezza informatica Surfshark.