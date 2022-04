“La Russia si affida alla tecnologia importata per le raffinerie e la produzione offshore”

Gli effetti dell’ultimo pacchetto di sanzioni occidentali non si sono fatti attendere. Secondo Costantino Radinskypresidente della Associazione dei produttori di apparecchiature petrolifere e del gas (OGEMA)ha assicurato che l’ultimo divieto all’esportazione di beni tecnologici in Russia potrebbe seriamente pregiudicare le operazioni delle raffinerie russe e la produzione offshore.

Va ricordato che nel il quinto round di sanzioni imposte dall’Unione Europea In risposta ai crimini di Bucha, la Commissione non solo ha ampliato l’elenco delle persone sanzionate dai Ventisette, ma ha anche rafforzato le azioni esistenti come il controlli sulle esportazioni di beni tecnologici o sanzionare totalmente il banche già escluse dal sistema di pagamento globale SWIFT.

“Direi che le due maggiori aree problematiche nel complesso dei combustibili e dell’energia sono, prima di tutto, l’elaborazione, perché, di fatto, non abbiamo praticamente sostituzioni di importazione”, ha sottolineato Radinsky all’ultima riunione del comitato per l’energia della Duma, secondo l’agenzia ‘Interfax’. “Se vai in una raffineria, capirai cosa intendo, dal momento che ogni valvola, ogni pompa è praticamente estranea al 90%.. Tuttavia, il problema più importante è che è controllato da “menti” straniere, poiché esistono tecnologie giapponesi, tedesche e francesi”, ha aggiunto.

Allo stesso modo, il presidente di OGEMA lo ha sottolineato ci sono pozzi “attualmente funzionanti” ma “come mantenerli è una grande domanda”pur indicandolo “ci sono grandi rischi ambientali che dovremo affrontare”. Inoltre, ha assicurato che la Russia non ha problemi a produrre componenti per l’industria petrolifera e del gas, dal momento che le aziende russe sono in grado di assumere fino all’80% della produzione delle attrezzature necessarie, ma ha anche verificato che c’è carenza di il mercato nazionale della tecnologia.

“Abbiamo avuto e avremo produzione. Non ci sono elementi critici. Tuttavia, se più raffinerie falliscono perché qualche microchip, microelemento o scheda è fuori servizio, o uno specialista straniero non ha fornito il servizio in tempo, allora già sorgerà il problema che non avremo nulla da vendere, anche se abbiamo tuttodisse l’esperto.