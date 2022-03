La Russia fermerà l’invasione “in qualsiasi momento” se l’Ucraina soddisferà queste condizioni

La Russia fermerà l’invasione dell’Ucraina”in qualsiasi momento“Se l’Ucraina soddisfa diverse condizioni, come ha appena sottolineato il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov.

Le condizioni richieste dalla Russia sono che l’Ucraina si impegni non entrare a far parte di nessun blocco militare come la NATO e che riconosce come territori russi Crimea e le autoproclamate repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk.

Il governo russo chiede inoltre all’Ucraina essere dichiarato Stato neutrale e di cambiare la sua Costituzione per riflettere questo punto.

Come pubblicato dall’agenzia ‘Reuters’, Peskov ha detto all’Ucraina che la Russia è pronta a fermare la sua invasione militare “in un attimo” se il governo di Volodimir Zelensky accetta di soddisfare queste richieste.

Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che l’Ucraina “dovrebbe apportare modifiche alla Costituzione in base alla quale rifiuterebbe qualsiasi obiettivo di entrare in qualsiasi blocco. Questo è possibile solo apportando modifiche alla Costituzione”.

Questa è la dichiarazione russa più esplicita sulle sue condizioni dall’inizio dell’invasione. “Stiamo davvero finendo la smilitarizzazione dell’Ucraina. Lo finiremo. Ma la cosa principale è che l’Ucraina cessi la sua azione militare. Devono fermare la loro azione militare e poi nessuno sparerà”, ha aggiunto Peskov, secondo “Reuters”.

“Ne abbiamo parlato anche come dovrebbero riconoscere quella Crimea È territorio russo e deve riconoscere che Donetsk e Lugansk Sono stati indipendenti. E questo è tutto. Si fermerà tra un momento”, ha concluso Peskov.