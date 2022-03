La Russia e la sua menzione di bitcoin come pagamento innesca le “criptovalute” che raggiungono i due miliardi

Potrebbe essere il catalizzatore che gli esperti speravano che il mercato delle criptovalute emergesse dal suo lungo consolidamento e che bitcoin superasse, una volta per tutte, l’enorme resistenza di $ 45.500/46.000. il semplice menzione del bitcoin come mezzo di pagamento in cambio di petrolio e gas russida un paese che accetterà solo lire turche, yuan, rubli e, naturalmente, oro, è stato uno shock per questi asset, che continuano ad estendere i loro massimi recenti.

La moneta di Satoshi Nakamoto ha superato i 44.000 dollari per la prima volta dall’inizio di marzo ed è in crescita dell’8% negli ultimi sette giorni, secondo i dati di CoinMarketCap, poiché la capitalizzazione totale ha superato la soglia dei due trilioni, un livello che non si vedeva da metà febbraio. L’analisi tecnica continua a indicare che il livello dei prezzi da superare è nella suddetta zona di controllo, che ha fermato ogni tentativo di tornare ai 50.000 dollari del crypto asset più scambiato sul mercato, e che non è riuscito a riconquistare dall’inizio del gennaio. .

Per quanto riguarda il resto dei token, il ethereum accumula guadagni del 12% rispetto alla scorsa settimana e sembra che abbia maggiori possibilità di sfondare la sua prossima resistenza, a 3.200 dollari, che lascerà ether – l’unità della rete Ethereum – a un passo dalla sua zona di controllo più importante, 3.500 dollari. Nel caso della seconda criptovaluta più scambiata, la buona notizia del test del suo protocollo di passaggio al proof-of-stake, meno inquinante, veloce e scalabile, incoraggia anche gli investitori.

Tuttavia, sono le notizie che arrivano dalla Russia e le dichiarazioni su bitcoin a generare ottimismo tra i partecipanti al mercato poiché, se si materializzasse, significherebbe un caso d’uso reale per token crittografico, così come le donazioni al governo ucraino in valute digitali. In effetti, lo stesso CEO di BlackRock Larry Fink ha indicato nella sua lettera agli azionisti che crede la guerra Russia-Ucraina accelererà la sua adozione.

Come ha sottolineato, il conflitto armato potrebbe finire accelerare le valute digitali come strumento per regolare le transazioni internazionali, dal momento che mette a freno le forze che hanno governato la globalizzazione negli ultimi tre decenni. “Un sistema di pagamento digitale globale accuratamente progettato può migliorare il regolamento delle transazioni internazionali riducendo al contempo il rischio di riciclaggio di denaro e corruzione”, ha affermato.

Allo stesso modo, il manager più importante al mondo ha riconosciuto che sta studiando valute digitali e stablecoin a causa del crescente interesse dei clienti.

Altri esperti, invece, lanciano una serie di domande. “Da quanto tempo l’Occidente, che di recente non ha voluto imporre restrizioni sui bitcoin, tollererà la Russia che elude le sanzioni tramite la criptovaluta?”, afferma l’analista di Swissquote Ipek Ozkardeskaya. “L’Occidente potrebbe vietare il bitcoin russo come ha fatto con l’oro russo? E se sì, è possibile vietare i bitcoin “russi”?” commenta.