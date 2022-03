La Russia afferma di aver pagato in dollari il debito di 117 milioni che doveva scadere giovedì

Russia sarebbe riuscito a pagare debito di 117,2 milioni di dollari la cui scadenza era prevista per questo giovedì. Se non effettuato entro la scadenza del periodo di grazia di 30 giorni, la Federazione avrebbe subito il primo default sul proprio debito dal 1998quando il governo di Boris Eltsin non poteva soddisfare i suoi debiti in rubli.

Puoi consultare qui la trasmissione speciale in diretta di ‘Bolsamanía’ sulla guerra.

“Il Ministero delle Finanze della Russia informa che l’ordine di pagamento delle cedole sui prestiti esteri in obbligazioni della Federazione Russa con scadenza nel 2023 e nel 2043 per un importo totale di 117,2 milioni di dollari con scadenza il 15 marzo 2022, inviato a una banca estera il Il 14 marzo 2022 è stato giustiziato”, si legge in una nota del ministero delle Finanze russo.

Tutto sommato, ‘Bloomberg’ raccoglie la testimonianza di vari obbligazionisti russi in Europa e negli Stati Uniti che affermano di non aver ricevuto il denaro in dollari alla chiusura delle operazioni nei rispettivi paesi. Inoltre, non sapevano se il pagamento fosse stato finalmente effettuato in rubli o in dollari.

La Russia aveva già preso in considerazione l’idea di fermare il suo debito pubblico in risposta all’imposizione di dure sanzioni occidentalicompreso il congelamento di circa 300 miliardi di dollari delle riserve della Banca centrale russa.

Inoltre, il ministro delle Finanze, Anton Siluanovaveva sollevato la possibilità di pagare gli obbligazionisti in rubliuna decisione che, secondo la maggior parte degli investitori, costituirebbe un default tecnico, ovvero emettere l’ordine di pagamento con i beni congelati del paese.

“Secondo i criteri di rating sovrano di Fitch Ratings, il pagamento in valuta locale delle cedole Eurobond in dollari statunitensi in scadenza il 16 marzo, se dovesse verificarsi, costituirebbe un default sovrano, alla scadenza del periodo di grazia di 30 giorni”, hanno sottolineato dall’agenzia di rating Fitch.

Nelle ultime settimane, le agenzie di rating del credito hanno notevolmente abbassato il “rating” della Russiaal grado di “spazzatura” o di non investimento.

COSA SIGNIFICA UN MANCATO PAGAMENTO?

Il mancato pagamento dei 117 milioni di dollari potrebbe innescare il mancato adempimento di altri obblighi per 155.000 milioni di dollari nelle mani di investitori internazionali tra il governo e altre società come Gazprom.

“Un default potrebbe significare un duro colpo ai valori bancari a causa della sua esposizione al debito russo, in quanto era investment grade solo un paio di settimane fa”, afferma l’analista di Swissquote Ipek Ozkardeskaya.

“Diverse obbligazioni emesse dalla Russia prima del 2014 hanno clausole di fallback che consentono di convertire in rubli i pagamenti in dollari ed euro in circostanze specifiche, mentre le obbligazioni emesse dopo il 2014 quasi certamente non hanno tali disposizioni. Pertanto, la probabilità di insolvenza deve essere valutata su caso per caso”, affermano gli esperti di TD Securities.

“La buona notizia è che, nonostante un eventuale default russo sconvolgerà i mercati finanziari, non è una minaccia sistemica per l’economia mondiale”, conclude Ozkardeskaya.