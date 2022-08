La robusta serie mobile S89 di Doogee arriva sul mercato

Il compagnia del male ha annunciato la disponibilità nel commercio internazionale di a nuova serie di cellulari fuoristrada (S89 e S89 Pro) caratterizzato dalla sua elevata capacità di resistere a urti e condizioni molto estreme. Il design si adatta a questa filosofia di prodotto e protegge il dispositivo da urti, graffi, immersione, polvere e altri tipi di elementi estremi. È accompagnato da un’enorme batteria con ricarica rapida.

Valori in evidenza

Il Doogee S89 Pro Si distingue per una batteria da 12.000 mAh, con una ricarica rapida da 65 W che le permette di passare dallo 0% al 100% in brevissimo tempo (circa due ore). Fornisce da tre a cinque giorni di utilizzo attivo a seconda delle abitudini dell’utente.

La sua tripla fotocamera integra un sensore da 20 MP con visione notturna. Il sensore principale è da 64 MP e dispone di un grandangolo con una risoluzione di 8 MP.

L’intera serie è certificata IP68, IP69K e anche militare MIL-STD-810 HG, per buone prestazioni in ogni situazione. Questa funzionalità gli permetterà di essere immerso in acqua senza alcun problema, utilizzato in ambienti polverosi o con temperature estreme, resistendo anche a cadute e graffi.

Un differenziale è la dotazione di a Elemento luminoso RGB sulla fotocamera principale, i cui schemi di illuminazione possono essere impostati in base alle preferenze per le notifiche, le chiamate in arrivo, ecc. Può essere utilizzato anche durante l’ascolto di musica per creare un’atmosfera speciale.

Integra il processore MediaTek Helio P90 con 8 GB di RAM e 256 GB archiviazione interna. Funziona con Android 12 come sistema operativo, ha un’ampia connettività e un lettore di impronte digitali.

differenze

Le differenze tra Doogee S89 Pro e Doogee S89 si concentrano sul Configurazione RAM e memoria (8 GB / 128 GB nel Doogee S89) e nella fotocamera, che nell’S89 è configurata con sensori da 48 MP + 20 MP + 8 MP.

I due modelli hanno anche NFC e una batteria da 12.000 mAh, anche se c’è una differenza nella potenza della ricarica rapida, essendo 15 W nel Doogee S89 e 65 W nel Doogee S89 Pro.

Dispone di Doogee S89 Pro

Schermo: 6,3 pollici con una risoluzione di 1.080 x 2.340 pixel.

Processore: MediaTek Helio P90 a 8 core.

Memoria RAM: 8 GB.

Memoria interna: 256 GB.

Fotocamera posteriore: 64 MP + 20 MP + 8 MP.

Fotocamera frontale: 16 MP.

Connettività: 4G, WiFi, Bluetooth, NFC, ecc.

Batteria: 12.000 mAh con ricarica rapida da 65 W.

Sistema operativo: Android 12.

Prezzi

Il Doogee S89 Pro e il Doogee S89 sono già in vendita con un’importante promozione di lancio (fino al 50% di sconto), e il cui prezzo parte da circa 250 euro.