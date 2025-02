La rivoluzione francese di Lidl conquista l’Italia: la tua colazione non sarà mai più la stessa!

Il momento della colazione ha da sempre un ruolo speciale nell’aprire la nostra giornata. Un caffè appena preparato, una fetta di pane croccante o una ciotola di frutta fresca sono sempre una garanzia. Ma, immagina di poter rendere questa esperienza ancora più speciale con un tocco francese che renderà le tue mattine indimenticabili. Ecco che arriva Lidl, sempre attento alle tendenze culinarie che incantano, ha introdotto un nuovo prodotto francese che sta già spopolando nei suoi negozi: l’impasto per croissants Duc De Coeur, il fiore all’occhiello della sua attesissima Settimana Francese.

Niente è paragonabile all’aroma di un croissant appena sfornato per farti sentire, seppur per pochi minuti, come in un caffè di Parigi. E la buona notizia è che ora non è necessario essere esperti di pasticceria o passare ore in cucina per godere di questo piacere. Con solo 1,79 euro, Lidl ti offre l’opportunità di preparare a casa tua questo nuovo prodotto francese. In pochi minuti potrai gustare croissants croccanti all’esterno e soffici all’interno che conquisteranno tutta la famiglia. Puoi cuocerli sia nel forno che nell’air fryer. La comodità, il prezzo accessibile e il delizioso gusto francese hanno reso questo prodotto uno dei più ricercati. Ma cosa rende così speciale questa pasta che ha conquistato così tanti clienti? Scopriamolo insieme.

L’innovazione francese che sta già finendo nelle filiali Lidl

L’impasto per croissants Duc De Coeur è disponibile in una pratica confezione da 340g, che contiene tutto il necessario per preparare sei irresistibili croissants. Questa è una pasta fresca già pronta all’uso, il che significa che non devi preoccuparti di fare miscele, impastare o attendere lunghi tempi di fermentazione. Devi solo aprire il pacchetto, srotolare l’impasto, notare che è già segnato in triangoli per poter tagliare e avere la tua porzione indicata per ogni croissant e arrotolarla per dargli la classica forma a mezzaluna.

Il processo è semplice e veloce, rendendo questa opzione un’attività perfetta per condividere con i più piccoli della casa. Inoltre, durante la cottura, godrai di un aroma che riempie la cucina e ti trasporta direttamente in una panetteria francese.

Ma la novità francese di Lidl non si distingue solo per la sua comodità. La qualità dell’impasto è evidente in ogni morso: una consistenza croccante all’esterno, con quella doratura perfetta che piace tanto, e una morbidezza interna che si scioglie in bocca. E tutto ciò con il tocco autentico che caratterizza il marchio Duc De Coeur, famoso per i suoi prodotti ispirati alla tradizione culinaria francese.

Come preparare i croissant perfetti a casa

Fare croissant a casa non è mai stato così facile. Segui questi passaggi e vedrai come sarai un successo ad ogni colazione:

Preriscalda il forno a 180ºC per una cottura uniforme. Oppure puoi accendere il tuo air fryer e impostarlo a 170ºC.

per una cottura uniforme. Oppure puoi accendere il tuo Apri con cura il pacchetto, poiché l’impasto è sotto pressione. Srotola l’impasto e taglia seguendo i segni dei triangoli.

seguendo i segni dei triangoli. Arrotola ogni triangolo dalla base alla punta per formare i croissant.

per formare i croissant. Cuoci per 12-15 minuti o fino a quando non sono dorati e croccanti. Nel caso di un air fryer, 10 minuti di cottura saranno sufficienti.

Puoi gustare questi croissant da soli, con burro e marmellata, o addirittura dargli un tocco gourmet riempiendoli di cioccolato, crema pasticcera o formaggio. La scelta di come farcirli o accompagnarli è tua.

Perché questi croissant di Lidl stanno facendo impazzire tutti?

L’arrivo di questa pasta fresca in Lidl ha fatto scalpore e non è un caso. Ci sono diverse ragioni che spiegano il suo successo:

Autenticità francese : il marchio Duc De Coeur è sinonimo di qualità e tradizione, e questi croissant non fanno eccezione.

: il marchio Duc De Coeur è sinonimo di qualità e tradizione, e questi croissant non fanno eccezione. Semplicità e velocità : basta solo cuocerli e in pochi minuti hai una colazione spettacolare.

: basta solo cuocerli e in pochi minuti hai una colazione spettacolare. Qualità a buon prezzo : per 1,79 euro, è difficile trovare un’opzione che unisca sapore, qualità e praticità.

: per 1,79 euro, è difficile trovare un’opzione che unisca sapore, qualità e praticità. Versatilità in cucina: sia dolci che salati, questi croissant si adattano a tutti i gusti.

Idee originali per gustare i tuoi croissant

Sebbene un classico croissant con burro e marmellata non deluda mai, la versatilità di questo impasto ti permette di sperimentare e sorprendere. Ecco alcune idee:

Croissant ripieni di cioccolato : prima di cuocerli, aggiungi un pezzo di cioccolato all’interno.

: prima di cuocerli, aggiungi un pezzo di cioccolato all’interno. Mini croissant salati : prova a riempirli con formaggio e prosciutto o anche con un tocco di pesto.

: prova a riempirli con formaggio e prosciutto o anche con un tocco di pesto. Croissant con frutta : una volta cotti, tagliali a metà e riempili con panna e fragole.

: una volta cotti, tagliali a metà e riempili con panna e fragole. Croissant con mandorle: spolvera con mandorle laminate e un po’ di zucchero a velo prima di infornare.

Il tocco francese che ha conquistato i clienti

La Settimana Francese di Lidl porta sempre prodotti che diventano indispensabili, ma questa pasta per croissant ha superato tutte le aspettative. La facilità di preparazione, il suo sapore autentico e il prezzo imbattibile hanno fatto sì che gli scaffali si svuotassero in poche ore.

Quindi, se vuoi dare alle tue colazioni quel tocco speciale che solo i croissant appena sfornati possono dare, non esitare a cercare questo prodotto nel tuo negozio Lidl più vicino. Per 1,79 euro, avrai sulla tua tavola un pezzo di Francia e, soprattutto, un motivo in più per iniziare la giornata con un sorriso.

