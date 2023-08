La rivoluzione della naturalezza senza trucco: questa famosa attrice si è mostrata così com’è a 56 anni

Le donne di oltre 50 anni appaiono giovani. Che sia per via di interventi chirurgici o di una genetica invidiabile, è chiaro che ci sono attrici che si mostrano uguali nel passare degli anni. Abbiamo la rivoluzione della naturalità senza trucco.

Infatti, non è la prima volta che vediamo questa attrice senza trucco. E sempre più celebrità si uniscono a questa moda.

Ecco come si manifesta la rivoluzione della naturalità senza trucco.

Salma Hayek ha pubblicato sul suo Instagram foto e un video in sella a un cavallo e con due trecce, mostrandosi molto giovane a 56 anni. È davvero in forma, molto meglio di altre volte in cui è truccata.

Anche se non è completamente senza trucco, perché da vicino si vedono alcune note di colore, è sempre meglio il naturale.

Nelle foto appare molto naturale e, come è legge della vita, mostra rughe e alcune macchie, perché tutte vedremo il passare del tempo sul nostro volto.

Come seguire la tendenza del no make up

Abbiamo visto molte celebrità che si sono convertite alla tendenza del no make up. Ci sono quelle che lo applicano quotidianamente e poi si truccano per feste o quando devono uscire, e altre che addirittura non si truccano del tutto durante le cerimonie di premiazione, come la cantante Alicia Keys.

Sempre naturali

Questa nuova tendenza si basa sul mostrare la naturalezza del nostro viso. Questo non significa che non ci sia trucco, ci sono persone che appaiono altrettanto naturali con un po’ di blush sulle guance e un po’ di colore sulle labbra.

Creme idratanti

Tutto si basa su avere una pelle ben curata e fare una pulizia del viso quotidiana. Per questo è necessario applicare la crema idratante.

Contro le imperfezioni

Lasciare tutto al naturale significa che possiamo attenuare anche le nostre imperfezioni. Se c’è qualche macchia la possiamo coprire, così come possiamo usare un correttore per le occhiaie se le vediamo più pronunciate e quindi fanno sembrare il nostro viso più stanco a causa di esse.

Balsamo labbra

Per far sembrare le nostre labbra più ma sempre senza truccarle troppo, ci sono i balsami labbra che inoltre proteggeranno la nostra pelle dal sole e dalle intemperie. Ce ne sono di vari colori chiari e neutri. Puoi scegliere il tuo.

