La rivoluzione arriva a Lidl e i clienti impazziscono: il pacchetto per risparmiare di cui hai bisogno

La rivoluzione arriva da Lidl e i clienti impazziscono: è stato lanciato il pacchetto per risparmiare di cui hai bisogno. Si tratta della cosiddetta «borsa anti-spreco» che, al prezzo di 3 euro, ci permette di portare a casa una borsa piena di cibo, in particolare frutta e verdura. Ma è disponibile in tutti i negozi Lidl? Come trovare queste borse?.

Lidl lancia il suo pacchetto risparmio per non sprecare cibo

La catena di supermercati Lidl ha introdotto la ‘borsa anti-spreco’ di frutta e verdura in oltre 650 punti vendita in Italia. Questo pacchetto, che costa tre euro, contiene frutta e verdura che, o non rispettano gli standard estetici convenzionali ma sono perfettamente sicuri per il consumo, o fanno parte di confezioni che hanno subito qualche danno ma che non hanno compromesso la qualità del prodotto.

Questa iniziativa, che è stata implementata nelle ultime settimane in oltre 30 negozi delle Canarie, secondo una nota della catena, ha venduto più di 20.000 chilogrammi di frutta e verdura. Pertanto, dopo il successo dell’iniziativa, ha deciso di implementarla nel resto dei negozi spagnoli in modo che possiamo già trovare questi pacchetti in tutti gli stabilimenti di Lidl e, con ciò, non solo evitare lo spreco di cibo, ma anche far risparmiare i consumatori.

Il successo della borsa anti-spreco e altre misure di Lidl

“Una delle nostre principali priorità è ridurre lo spreco di cibo. Per ridurre la quantità di prodotti invenduti nel nostro inventario il più possibile, siamo fermamente impegnati nella prevenzione, pianificazione e gestione efficace dell’assortimento. L’introduzione della borsa anti-spreco è un’altra iniziativa che intende incentivare l’acquisto di frutta e verdura ancora adatte al consumo. Dopo il successo delle Canarie, sono sicuro che i nostri clienti nel resto del paese apprezzeranno anche questa iniziativa”, afferma Michaela Reischl, direttrice RSC di Lidl Italia.

Altre iniziative di Lidl per ridurre lo spreco

Lidl ha testato altre misure aggiuntive per continuare a ridurre lo spreco di cibo nelle Isole Canarie, oltre a questa borsa anti-spreco e, visto il grande successo, sono state estese anche al resto del paese.

Si tratta del sconto del 50% sul pane del giorno precedente, l’applicazione di un secondo sconto (anche del 50%) il giorno prima della scadenza del prodotto e del 30% di sconto sulla selezione di prodotti congelati e secchi.

Per mantenere la sua promessa di ridurre lo spreco di cibo del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030, la catena aggiunge queste iniziative a quelle che sta implementando da anni.

