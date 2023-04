La rivoluzione arriva a Lidl e i clienti impazziscono: il pacchetto di risparmio di cui hai bisogno

La rivoluzione arriva a Lidl e i clienti impazziscono: è stato lanciato il pacchetto per risparmiare di cui hai bisogno. Si tratta della cosiddetta “borsa anti-spreco” che al prezzo di 3 euro ci consente di portare a casa un sacco pieno di cibo, in particolare frutta e verdura. Ma è disponibile in tutti i negozi Lidl? Come trovare queste borse?.

Lidl lancia il suo pacchetto di risparmio per non sprecare cibo

La catena di supermercati Lidl ha introdotto la ‘borsa anti-spreco’ di frutta e verdura in oltre 650 punti vendita in Italia. Questo pacchetto, che ha un costo di tre euro, contiene frutta e verdura che, o non rispettano gli standard estetici convenzionali ma sono perfettamente sicure per il consumo, o fanno parte di confezioni che hanno subito qualche danno ma che non hanno influenzato la qualità del prodotto.

Questa iniziativa, che è stata implementata nelle ultime settimane in oltre 30 negozi delle Canarie, secondo una nota della catena, è riuscita a vendere più di 20.000 chilogrammi di frutta e ortaggi. Di conseguenza, dopo il successo dell’iniziativa, ha deciso di implementarla nel resto dei negozi spagnoli in modo che già possiamo trovare questi pacchetti in tutti i punti vendita Lidl e con questo, non solo evitare lo spreco di cibo, ma anche permettere ai consumatori di risparmiare.

La lotta contro lo spreco alimentare di Lidl

“Una delle nostre principali priorità è ridurre lo spreco di cibo. Per ridurre al minimo la quantità di prodotti invenduti nel nostro inventario, siamo fermamente impegnati nella prevenzione, pianificazione e gestione efficace dell’assortimento. L’introduzione della borsa anti-spreco è un’altra iniziativa che mira a incentivare l’acquisto di frutta e verdura ancora adatte al consumo. Dopo il successo nelle Canarie, sono sicuro che i nostri clienti nel resto del paese apprezzeranno anche questa iniziativa”, secondo Michaela Reischl, direttrice RSC di Lidl Italia.

Altre misure anti-spreco adottate da Lidl

Lidl ha sperimentato altre misure aggiuntive per continuare a ridurre lo spreco di cibo nelle Isole Canarie, oltre a questa borsa anti-spreco e dato che anche loro hanno avuto molto successo, sono state estese al resto del paese.

Si tratta del 50% di sconto sul pane del giorno precedente, l’applicazione di un secondo sconto (anch’esso del 50%) il giorno prima della scadenza del prodotto e del 30% di sconto sulla selezione di prodotti congelati e secchi.

Per mantenere la promessa di ridurre lo spreco di cibo del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030, la catena aggiunge queste iniziative a quelle che implementa già da anni.

La rivoluzione delle borse anti-spreco di Lidl si sta diffondendo rapidamente, dimostrando che è possibile ridurre lo spreco alimentare e risparmiare allo stesso tempo. Queste iniziative sono un esempio concreto di come i supermercati possono fare la differenza nella lotta contro lo spreco di cibo, contribuendo inoltre alla sostenibilità ambientale.

