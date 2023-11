La rivoluzione è arrivata da Lidl con il prodotto più carino per il vostro cane.

Siamo già in novembre, in pieno autunno, e comincia ad arrivare il freddo, con le temperature che scenderanno nelle prossime settimane e ci costringeranno a indossare abiti caldi e a mettere una o due coperte sul letto… e i nostri animali domestici possono raffreddarsi proprio come noi umani, cosa che è senza dubbio molto importante da tenere presente se ne avete uno. Oggi vi mostriamo un prodotto per animali domestici da Lidl Lidl ha in catalogo un’ampia varietà di prodotti per animali domestici, tra cui cibo, giocattoli e alcuni accessori che possono essere utilizzati per rendere la loro vita più confortevole e piacevole. La catena tedesca sa che gli animali domestici sono una parte molto importante della famiglia, in casa, quindi fornisce praticamente tutto il necessario per farli stare al meglio in ogni momento.

L’accappatoio per cani Lidl da acquistare.

Questo è il Accappatoio per cani Questo originale accappatoio per cani è stato progettato per tenerli al caldo ora che la stagione autunno-inverno è arrivata e le temperature possono essere davvero basse in alcuni luoghi. Questo originale accappatoio può essere utilizzato sia in casa che all’aperto e diventerà senza dubbio il migliore amico del vostro animale domestico nei prossimi mesi, soprattutto se vivete in una zona dove fa freddo. Attualmente al prezzo di soli 8,99 euro, è un ottimo affare che vi permetterà di ottenere molto. Questo accappatoio per cani di Lidl è molto confortevole e ad asciugatura rapida, un complemento che renderà felice il vostro cane ed è disponibile nelle taglie dalla S alla L. Ha una chiusura a strappo per un fissaggio totalmente efficace e la larghezza può essere regolata per adattarsi al corpo del cane in modo che possa mantenere la sua temperatura corporea senza che il freddo penetri in nessuna zona.Esistono due modelli diversi che cambiano solo nel colore (antracite, beige), e le dimensioni sono di circa 70x40x54 cm per la S, 85x50x60 cm per la M e 100x60x66 cm per la L. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la loro fabbricazione, questi accappatoi sono 80% poliestere e 20% poliammide. È importante tenere conto delle seguenti raccomandazioni del produttore per la manutenzione:

Lavare a una temperatura massima di 40°C.

Non utilizzare candeggina o altri tipi di candeggina.

Non asciugare in asciugatrice.

Non stirare.

Non lavare a secco.

