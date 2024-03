La riduzione di prezzo più spettacolare: il divano stella di Ikea ha uno sconto di 200 euro

Il divano stella di Ikea viene offerto con uno sconto di 200 euro

Immagina di trasformare la tua abitazione in uno spazio dove ogni dettaglio contribuisce alla tua massima comodità e dove ogni elemento del tuo lar concorre a creare un santuario privato di relax ed estetica. In questo contesto, senza dubbio una delle prime cose a cui penseresti per raggiungere questo livello di comfort è il divano, non un semplice mobile, ma il fulcro della tua zona relax, un rifugio accogliente che ti invita a rilassarti dopo una lunga giornata.

Per questo motivo, la scelta di questo compagno di relax è fondamentale, poiché deve essere un perfetto equilibrio tra estetica, comfort e funzionalità, senza tralasciare l'adattamento al tuo budget. La missione sembra complicata, ma cosa succederebbe se ti dicessimo che il divano perfetto ti aspetta, e inoltre, con un'offerta che sembra un sogno? Ikea, il marchio svedese che ha rivoluzionato il concetto di mobili pratici ed economici, ha deciso di sorprenderci ancora una volta. Questa volta, con una promozione che ha scosso le fondamenta del mercato dei mobili: il divano ESKILSTUNA la cui tariffa è stata abbassata ora di 200 euro, di cui ti raccontiamo tutti i dettagli qui sotto.

Il divano protagonista di Ikea offre uno sconto di 200 euro

L'ESKILSTUNA non è un divano qualsiasi; rappresenta la perfetta fusione tra design scandinavo, comfort supremo e versatilità senza pari. Ora, si presenta a te con uno sconto impressionante di 200 euro, che fa sì che il suo prezzo di quasi 1.000 euro scenda a 799 euro, quindi probabilmente già ti immagini come trasformare il tuo spazio vitale con un tocco di eleganza e la massima qualità.

La riduzione dei prezzi ha creato un grande fermento tra gli amanti del design e i cacciatori di offerte, dato che l'ESKILSTUNA è noto per la sua comodità e stile sofisticato, tenendo conto inoltre che possiamo scegliere non solo con copertura in colore antracite, come si vede nelle foto, ma è inoltre disponibile in altri tre colori: beige, blu e bianco/nero.

Caratteristiche del miglior divano di Ikea ora scontato

Il divano ESKILSTUNA unisce alla perfezione funzionalità e comfort. Con il suo schienale extra alto e i suoi poggiatesta regolabili, offre un supporto supplementare per il collo e ti permette di rilassarti completamente. Inoltre, dispone di chaise longues che possono essere facilmente estratte con i piedi, offrendoti la possibilità di godere di maggiore spazio e comfort. Inoltre, puoi posizionare la sezione della chaise longue a destra o a sinistra del divano, permettendoti di personalizzare la disposizione in base alle tue esigenze e lo spazio disponibile nella tua casa.

Un'altra delle caratteristiche più rilevanti dell'ESKILSTUNA è il suo design versatile e moderno. Come già abbiamo menzionato, è disponibile con fodere in diversi colori che ti permettono di scegliere l'alternativa che meglio si adatta all'arredamento del tuo soggiorno. Inoltre, il divano ha 10 anni di garanzia, che dimostra la fiducia di Ikea nella qualità e durabilità dei suoi prodotti.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella fabbricazione dell'ESKILSTUNA, Ikea ha cercato di combinare comfort e sostenibilità. Il modulo di 1 posto è realizzato con una miscela di cotone, poliestere riciclato, viscosa e lino. La struttura del divano è composta principalmente da polipropilene, poliestere riciclato, truciolato, legno massello e poliuretano di alta qualità. I cuscini dello schienale sono riempiti di polietere sminuzzato e fibre di poliestere cave, che danno una sensazione morbida e paffuta. Le gambe del divano sono fatte di plastica di polipropilene e i componenti metallici usano acciaio e molle a zig-zag per garantire la resistenza e la stabilità del divano.

Misure del divano ESKILSTUNA

Per quanto riguarda le dimensioni, l'ESKILSTUNA ha una profondità di 162 cm, un'altezza di 100 cm e una larghezza di 268 cm. La profondità della chaise longue è di 162 cm, mentre la profondità del sedile è di 56 cm. L'altezza del sedile è di 45 cm e la larghezza del sedile è di 225 cm. Il sedile della chaise longue ha una lunghezza di 104 cm e l'altezza del bracciolo è di 61 cm. Inoltre, il divano ha uno spazio di 5 cm sotto il mobile, che facilita la pulizia e la manutenzione.

In sintesi, l'ESKILSTUNA Divano 3 posti con chaise longue è un'opzione ideale per coloro che cercano comfort, stile e funzionalità a un prezzo ragionevole. Il suo schienale extra alto, poggiatesta regolabili e chaise longues estraibili con i piedi garantiscono momenti di assoluto relax. Inoltre, il suo design moderno e versatile, insieme alla vasta gamma di opzioni di colore, lo rendono un'aggiunta perfetta per qualsiasi soggiorno. Con lo sconto di 200 euro sul suo prezzo, non c'è dubbio che l'ESKILSTUNA sia un'occasione che non puoi perdere. Quindi corri al tuo negozio Ikea più vicino o visita il suo negozio online e prendi questo divano stella prima che si esaurisca.

