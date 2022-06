La racchetta padel ideale per perfezionare il gioco è ora in vendita su Decathlon

Segui la febbre pagaiain Spagna le aperture di brani per giocare a Y Decathlon lo sa: ha abbassato il prezzo di uno dei suoi Pallade per i giocatori con Esperienzache sono diventati uno dei prodotti più venduti insieme all’ombrellone perfetto per i bagnanti della domenica.

Riguarda la racchetta da paddle tennis Bullpadel K2 Potenza 21. Ha la forma di un diamante, che conferisce allo strumento più potenza. Il telaio è tridimensionale e offre una buona maneggevolezza. Con un peso di 360 grammi, il suo esterno è realizzato in fibra di vetro POLYGLASS, mentre la gomma è SOFTEVA e il telaio CarbonTube è realizzato al 100% in fibra di carbonio.

Ha la tecnologia Forzabasato sulla creazione di un piccolo canale sul lato del telaio per aumentare la rigidità e ridurre il peso, ottenendo così un maggiore controllo sui colpi.

Questa racchetta padel è l’ideale per quei giocatori che vogliono perfezionare il loro gioco. Inoltre, ora Decathlon applica uno sconto del 18% e il suo prezzo finale è di 64,99 euro, un affare per questo estate.