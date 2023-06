La proposta di illuminazione di Lidl che trasformerà la tua casa in un paradiso di gioia

Se stai cercando una illuminazione diversa per dare un tocco unico e allegro alla tua casa, devi conoscere questa proposta di Lidl. La catena tedesca di supermercati offre una catena di luci LED che non sono dei colori convenzionali, ma piuttosto il contrario. Questo è il principale punto di forza di questo articolo.

Questo set di luci colorate può essere posizionato sia all’interno che all’esterno della tua casa, anche se è particolarmente bello in un giardino o in un patio. Senza ulteriori indugi, ti parleremo di tutte le caratteristiche che devi conoscere su questo set di illuminazione così originale che è in vendita da Lidl.

La catena LED XXL più colorata in vendita da Lidl

Si tratta di una catena con lanterne rotonde che, come abbiamo spiegato nell’introduzione, può essere installata sia dentro che fuori casa. Uno dei tratti distintivi di questo set di illuminazione di Lidl è che ha una durata di 30.000 ore, ovvero poco più di 3 anni. Un’altra cosa molto buona di questo set di Lidl è che il suo consumo totale di energia è di 2 watt, quindi non avrà un grande impatto sulla tua bolletta energetica. Ogni una di queste lanterne, inoltre, ha una copertura di un colore diverso, e in questo modo crea un ambiente pieno di colore e allegria.

La distanza tra le lanterne in questo set di illuminazione di Lidl è di 50 centimetri, quindi non si scontrano. La sua fonte di alimentazione è una presa e la lunghezza del cavo è di 10 metri, quindi avrai tutta la libertà di posizionarlo praticamente dove e come desideri. Se preferisci che le luci siano di tonalità più comuni, puoi richiedere lo stesso prodotto ma solo di colore bianco. Infine, ma non meno importante, questa catena di luci di dimensioni XXL che vende Lidl ha un prezzo di 14,99 euro: abbastanza conveniente per ciò che offre.

Le opinioni su questa catena di luci di Lidl

In totale, sono stati 88 gli utenti che hanno condiviso la loro valutazione su questa catena di luci LED che Lidl vende sul suo sito web ufficiale. La valutazione media si avvicina alle 5 stelle su 5, quindi la maggior parte dei clienti che hanno provato questo set di luci sono rimasti estremamente soddisfatti. Questo è un altro dato molto rilevante, poiché parla dell’alta qualità di questo insieme di lanterne colorate che Lidl offre. Per questo ti consigliamo questo prodotto per illuminare la tua casa o il tuo giardino in modo più originale.