“La prima cosa che farò quando me ne vado è dal vivo”

Utenti del centro di tubercolosi di Barcellona, Serveis Clinics, sono persone vulnerabili E non solo perché sono malati. Non tutti hanno una casa. Molti lo condividono. Alcuni sono passati autentici viaggi migratori fino a raggiungere la Catalogna. Il centro, situato nel comune di Sarrià-Sant Gervasi, è diventato realtà fino a 24 culture diverse viverci dentro. Lo stima l’OMS Nel 2020 sono stati rilevati il ​​18% di casi in meno. Nel 2020 c’era 7% di morti in più rispetto al 2019. Lo è già un problema di salute pubblica globale e sarà un problema del primo ordine nei prossimi anni, avvertono gli epidemiologi.

Nelle storie dei detenuti delle Serveis Clínics ci sono un dolore non sempre spiegato ma è facile da vedere. Maty, Nativo del Senegal, ha 29 anni e da due ha la tubercolosi. È entrato in Serveis Clínics nell’ottobre 2021, sebbene lo fosse in precedenza tre mesi al Vic Hospital. Ha dolore al ginocchio e alla schiena a causa di una malattia e usa una stampella. Le hanno operato la colonna vertebrale in modo che non finisse su una sedia a rotelle. “Dato che una volta ho interrotto il trattamento -perché mi faceva molto male la gola-, Mi hanno fatto venire qui” racconta questa giovane donna. Dovrà essere trattato per almeno un anno.

Mati racconta poco del suo passato. Arrivò in Spagna all’età di 14 anni, non ha famiglia qui. Non spiega altro, tranne che di tanto in tanto, se possibile, si reca in Senegal per vedere la famiglia. che in precedenza ha lavorato come commessa e cameriera. “La prima cosa che farò quando esco da qui è dal vivo. Sono una persona molto chiusa, uscivo solo per lavoro. E avendo questa malattia ho capito che non vivevo. E ora che voglio farlo, non posso”, dice. E perché vivevi così chiuso? “Così la gente non mi farebbe del male, perché sono molto sensibile”, risponde.

Al centro, spiega, fa tante attività. “Giochiamo a Parcheesi, parliamo con il terapeuta, giochiamo a bingo, guardiamo film, facciamo passeggiate fuori. Ma è difficile vivere rinchiusi. Avevi una vita”. Lui dice.

Accanto a lei c’è Ludovico, 38 anni. Entrambi parlano con EL PERIÓDICO in una delle stanze centrali. Anche lui non ha famiglia in Catalogna (“è difficile”, precisa) e crede di essere stato contagiato a Madrid dopo aver visitato un centro con persone che erano arrivate in Spagna in barca. “Qui, oltre ad essere professionisti, Hanno un ottimo tocco”. È difficile per lui camminare e usa anche le stampelle. “È stato uno shock quando mi è stata diagnosticata la tubercolosi, Pensavo fosse sradicato”. Ciononostante, dice che questo periodo di sei mesi in cui deve essere in Serveis Clínics gli serve per “riflettere”. Ludovic aveva un immobiliare a Benidorm, ma ha chiuso tre anni fa a causa di una crisi. “E poi mi sono ammalato.” Non conta più.

fragilità personale

“Le persone che sono qui sono fragili, sia per questioni sociali o economiche. E, dal momento che hanno tempo libero qui, iniziano a mettere in discussione le cose. Il nostro compito è contenere la situazione. Molte di queste persone si trovano con la tubercolosi all’età di 25 anni”, dice l’assistente sociale Nuria Suarez. Inoltre, tra gli utenti, ci sono “molto consumo tossico” Y “dipendenze”. A volte, Serveis Clínics ha anche fornito copertura a minori stranieri non accompagnati. Ci sono anche di solito “barriere linguistiche”.

Molti di questi utenti, spiega Suárez, stanno attraversando “processi di lutto”. Sono persone che hanno lasciato una vita dietro di loro e Non sempre vedono le loro aspettative soddisfatte. su cosa trovano in Spagna. “E oltre a questo si imbattono nella malattia. Molti sentono che devono inviare denaro alle loro famiglie e, stando qui e non lavorando, non possono”, dice questa assistente sociale. Perché, fin dall’inizio, “tubercolosi” è “paralizzante”, Richiede isolamento per almeno due settimane mentre è contagioso.

Riabilitazione

Serveis Clínics ha anche a sala di fisioterapia, poiché i pazienti di solito arrivano con “deficit muscolari”, come spiega il fisioterapista Pedro Garcia. Alcuni di loro sono in sedia a rotelle perché ce l’hanno lesioni del midollo spinale per la tubercolosi. “Qui lo fanno laboratori di esercizi dal lunedì al venerdì. anche noi lo facciamo elettroterapia, massaggi, cure per le cicatrici… Perché chi è più serio finisce per essere operato e devi farlo tu curare i sequel”, dice Garcia.

Serveis Clinics è a centro di cura supervisionato (chiamato TDO). “Ci assicuriamo che i pazienti prendano i loro farmaci ogni giorno per un lungo periodo di tempo. Li diamo anche noi supporto fisico e monitorare il loro umore”, dice l’infermiera Nuria Forcada. L’infermiera sottolinea l’importanza di seguire il trattamento per curare la malattia. e attento a ritardo diagnostico Cosa c’è nella tubercolosi? molti medici lo confondono con altre malattie respiratorie, come polmonite o bronchite. “Dobbiamo abituarci ad aggiungere la tubercolosi al elenco dei soliti sospetti”, legge un cartello su un muro al centro.