La pressione di Brenden Aaronson costringe il portiere del Chelsea a fare un errore, segnando il primo gol in Premier League per il Leeds

Dopo aver visto il suo primo gol con il Leeds United in seguito considerato un autogol, Brenden Aaronson ha segnato un senza dubbio contro il Chelsea domenica in una sorprendente vittoria per 3-0. Dato che il Leeds stava avendo un ottimo inizio della partita, Aaronson √® stato in grado di causare il caos a Edouard Mendy con la sua pressione. Dopo che Thiago SIlva ha passato la palla al suo portiere per resettare le cose, Aaronson ha pressato Mendy, che poi ha provato a batterlo al palleggio. √ą stato un tentativo di cui si sarebbe pentito quando Aaronson ha mantenuto la calma per togliersi la palla dai piedi e portarla in fondo alla rete per il suo primo gol al Leeds United.

Guarda:

Mendy ha avuto tutto il tempo del mondo per giocare la palla altrove, ma il gol ha cambiato le sorti della partita con Rodrigo che ha raddoppiato il vantaggio del Leeds United prima dell’intervallo. La marea ha continuato ad andare nella direzione del Leeds United con Harrison che ha afferrato il terzo gol della partita per assicurarsi che tutti e tre i punti rimanessero a Elland Road.

Tim Howard della NBC ha chiesto quale messaggio fondamentale avesse Marsch per la squadra e la risposta di Aaronson mette in prospettiva il suo obiettivo.

“Chi lo vuole di pi√Ļ, fare l’ultimo passo √® qualcosa di cui Jesse ha sempre parlato e qualcosa che ho imparato quando sono andato per la prima volta all’RB Salisburgo con lui”, ha detto Aaronson dopo la partita. “Al [Philadelphia] Union forse non stavo facendo l’ultimo passo e conquistando la palla, e ho imparato l’abilit√† con il Salisburgo e ora vengo di nuovo qui. Quindi penso che ora l’intera squadra lo stia imparando e puoi vedere che sta dando i suoi frutti”.

Anche il suo partner americano Tyler Adams ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della battaglia di centrocampo contro il Chelsea. Marsch adorerà vederlo per il club, mentre Gregg Berhalter è altrettanto felice di preparare le giocate per il duo che si dirigerà verso la Coppa del Mondo. Adams ha creato due occasioni, ha vinto un contrasto e ha ottenuto tre intercetti da record per la squadra poiché il suo ruolo ha impedito a Conor Gallagher e al centrocampo del Chelsea di andare avanti.

√ą stata un’altra giornata deludente per l’esterno del Chelsea Christian Pulisic che ha avuto solo 17 tocchi in 26 minuti di gioco. Eppure, per iniziare una partita per i Blues in questa stagione, √® preoccupante che il suo ruolo sia stato utilizzato cos√¨ poco quando gli attaccanti del Chelsea non hanno segnato un gol su gioco aperto per iniziare la stagione.

Ma il protagonista della partita è stato lo stesso Aaronson del New Jersey. Con le impronte digitali della Major League Soccer dappertutto per il Leeds United, una volta messo il naso davanti, il risultato non è mai stato messo in dubbio. Lo spavento per la retrocessione della scorsa stagione è saldamente in secondo piano poiché il Leeds sta guadagnando fiducia di giorno in giorno.