La presentatrice di Les Reines du shopping lancia la tendenza del tweed!

In uno dei suoi post su Instagram, Cristina Cordula ha svelato la tendenza della stagione: il tweed.

Il 21 ottobre, Cristina Cordula ha annunciato sul suo account Instagram la tendenza attuale dell’abbigliamento. Per questo autunno/inverno 2022, il tweed è la tendenza.

Come promemoria, questo capo di moda è realizzato in lana cardata. È quindi perfetto per affrontare il freddo con stile. In una parola, è il must-have per la fine dell’anno.

Cristina Cordula svela il trend della stagione

Cristina Cordula ha dato l’annuncio sui social network attraverso un video. Pertanto, si decide che il Tweed sarà l’outfit must-have di questa stagione. Come promemoria, questa fashionista ha appena festeggiato il suo 58° compleanno. Da quando è entrata nel campo della moda e delle tendenze, i suoi consigli sono sempre stati utili. In effetti, è l’idolo di alcune donne attente alla moda.

Vediamo la storia di questo famoso materiale alla moda. Un tempo era utilizzato dagli agricoltori inglesi. Poco dopo, un’importante protagonista del settore, Gabrielle Chanel, portò il tessuto alla ribalta. Di conseguenza, la lana cardata è diventata il fulcro della moda di questo secolo. Inoltre, questa tendenza, come indicato da Cristina Cordula, è sia senza tempo e senza tempo.

Bisogna anche sapere che il tweed è un segno dieleganza. È stata tramandata di generazione in generazione. Secondo Cristina Cordula, la regina dello shopping, una giacca in questo materiale è un must-have per questa stagione. “Siamo pronti ad affrontare qualsiasi cosa”, ha detto. La fashionista ha poi aggiunto: “È una vera e propria armatura che ti dà sicurezza”.

Cristina Cordula non ha esitato ad adottare la tendenza di questa stagione nel suo outfit. Come promemoria, indossava un blazer in tweed blazer con bottoni incrociati di Giambattista Vall. Questo pezzo è disponibile presso Farfetth e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con questo capo ha indossato pantaloni in ecopelle di Zara e una camicia a righe di One Step.

Come indossare il tweed in inverno?

Il tweed è in voga da diversi anni e continua a essere molto apprezzato dagli appassionati di moda. moda. La prova è nel budino: torna in vigore questo inverno 2022-2023. Infatti, da quando Cristina Cordula ha nominato questo pezzo come tendenza della stagione, sta diventando popolare. Fortunatamente, è facile da indossare e può essere abbinato a quasi tutti gli abiti.

Per avere un’idea di cosa indossare, ispiratevi a quelli visti sulle passerelle di Chanel. Indossare pantaloncini corti di tweed, ad esempio. Indossate scarpe con suola spessa e collant neri con il vostro abbigliamento. Qualche tocco di accessori luminosi, come le perle, illuminerà il vostro viso. Dopotutto, un buon contrasto valorizza notevolmente un look.

Per assomigliare di più a un classicoIndossate un cappotto di tweed con un paio di stivali. Lo stile è sportivo e casual allo stesso tempo. Una borsa a secchiello in rete valorizzerà il vostro outfit. Nel complesso, questo tipo di stile conferisce un look casual. Si noti che la maglieria ha un grande effetto sul materiale preferito di Cristina Cordula. Se siete alla ricerca di un look più casual sofisticatoScegliete pantaloni in denim.

Per coloro che sono abili nel stili femminiliUna gonna in tweed è una buona scelta. Un capo di media lunghezza è perfetto con un maglione cropped. Il tessuto preferito di Cristina Cordula è un classico adatto a qualsiasi stile. Potete anche optare per una combinazione di camicia in pelle, tweed e un paio di stivali alti. Una tote bag completa l’outfit.

Cristina Cordula e altre star abbracciano il tweed quest’inverno

Oltre a Cristina Cordula, anche altre celebrità amano questa tendenza invernale 2022. Tra questi, Emily Ratajkowski e Lou Doilon. Questa icona della moda ha scelto di adottare il tweed con gli stivali da cowboy. Per completare il suo outfit, la conduttrice ne ha scelto uno rosso, firmato Isabel Marant.

La tendenza lanciata da Cristina Cordula è apprezzata anche da alcuni membri della famiglia reale. È il caso di Charlotte Casiraghi ed Eugenia di York. Quest’ultima ha scelto di indossare un top in tweed nel suo recente outfit. Brigitte Macron, dal canto suo, non è estranea alle notizie. Pur vestendo spesso Louis Vuitton, le piace anche il tweed. Era un pezzo di Chanel.