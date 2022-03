La Premier League Hall of Fame ha già bisogno di alcune modifiche; ecco i migliori passi avanti possibili

A un anno dalla sua esistenza, la Premier League Hall of Fame ha un problema: nessuno ne parla. Nessuna sorpresa. C’è poco di cui preoccuparsi quando si esaminano i suoi 10 candidati e quelli che gareggiano per unirsi a loro.

Forse è appropriato che una Hall of Fame che è stata inaugurata nel 2020 ma rimasta vuota per un anno a causa della pandemia di COVID-19 sembri ancora un po’ scarsa. L’ingresso di Patrick Vieira e Wayne Rooney mercoledì ha portato i suoi membri fino a 10, i quali soddisfano indiscutibilmente i criteri di avere “un record eccezionale di successi in campo e [showing a] contributo significativo al campionato sin dal suo inizio nel 1992”.

Il problema è piuttosto che ci sono molti più giocatori che possono spuntare tutte le caselle richieste dalla Premier League per entrare in questa istituzione (virtuale) di agosto. I 25 candidati, che il pubblico ridurrà a sei ulteriori candidati entro la fine della prossima settimana, include 19 giocatori che hanno vinto il titolo più di una volta, 11 giocatori con più di 100 gol nella massima serie e le pietre miliari di alcune delle più grandi squadre questo campionato non ha mai visto.

Prendi i sei difensori centrali: Tony Adams, Sol Campbell, Rio Ferdinand, Vincent Kompany, John Terry e Nemanja Vidic. Tutti loro sono leggende nei club dove hanno vinto l’argenteria con periodi al culmine in cui quasi nessun attaccante del campionato vorrebbe incrociarli. Tutti sono ciò che i media statunitensi potrebbero etichettare come Hall of Famers al primo scrutinio. Non sembra inimmaginabile che alcuni di questi giocatori aspetteranno cinque anni o più per ricevere “il più alto onore individuale assegnato ai giocatori dalla Premier League”.

Questi primi anni promettono di essere dolorosi se la Hall of Fame insiste per espandersi in modo così tranquillo. L’esclusività è ovviamente il punto di consacrare un pantheon di grandi dello sport, ma la gioia di queste istituzioni non sta nel concordare sull’ovvio – ovviamente Sergio Aguero appartiene ai grandi del campionato – ma nel discutere il controverso.

Affinché la Premier League Hall of Fame entri nella coscienza pubblica in un modo più serio, ha bisogno dei suoi Marques Johnsons e Anfernee Hardaways, ex giocatori il cui status nella Naismith Basketball Hall of Fame è oggetto di dibattito annuale. Per non parlare delle star del momento, da Carmelo Anthony a Rudy Gobert, il cui corpus di opere può a malapena essere discusso per più di un momento prima che la conversazione si giri sul fatto che meritino di essere consacrate per sempre nella sala dei grandi.

Si potrebbe assaporare il dibattito sul valore relativo, ad esempio, di Nicolas Anelka. Ecco un giocatore con due titoli di Premier League, 125 gol, due presenze nella Squadra dell’anno della PFA e una Scarpa d’Oro. In termini di CV, sembra un lucchetto, ma importa che non abbia mai goduto di un periodo di dominio prolungato in più stagioni come Didier Drogba, che è stato nominato prima di lui?

Che dire dei fidati ever present della Premier League, dei Seamus Colemans e Gareth Barrys della competizione? Grandi giocatori, ma il loro record di successi in campo era “eccezionale?” Jermain Defoe ha giocato molte partite e segnato molti gol, probabilmente appartiene alla Hall of Fame, ma al suo attuale tasso di espansione giocheranno a calcio sulla luna quando ci sarà spazio per lui. E qualcuno non avvierà un dibattito sulla candidatura di James Beattie e/o Kevin Phillips.

Forse quella discussione non potrà mai decollare in Inghilterra, dove non c’è equivalente alle mecca dello sport di Canton, Cooperstown e Springfield. Un giocatore o una performance della Hall of Fame non esiste nel lessico del calcio europeo allo stesso modo in cui esiste dall’altra parte dell’Atlantico. Quando non è radicato nella tua cultura sportiva all’inizio, può essere difficile importarlo in campionati che sono spesso iper resistenti a qualsiasi idea del mondo sportivo americano. Dopotutto, non fanno retrocessione…

Tuttavia, la Premier League non ha certamente fatto alcun favore a se stessa nel guidare una discussione intorno alla Hall of Fame. Tra il 21 maggio dello scorso anno e il 21 marzo di questo l’hashtag #PLHallofFame non è stato riconosciuto sul feed Twitter principale della lega. C’è una certa imbarazzo intorno al progetto, forse riflesso nell’annuncio dell’ingresso di Vieira e Rooney nel giorno più lento delle notizie, il primo martedì di una pausa internazionale.

Forse la Lega riconosce che lo sono arrivisti ancora una volta, che esisteva già una Football Hall of Fame inglese, una celebrazione tangibile di quasi 150 anni di storia del calcio, custodita nel National Football Museum di Manchester. La Premier League insiste che la loro è diversa da quella che “celebra giustamente l’intera storia del calcio inglese e la piramide calcistica inglese”.

C’è spazio per più di un luogo di culto del calcio, soprattutto se il più recente sembra così incapace di affermarsi come un grosso problema. In tutte le domande frequenti sul suo sito Web, la Premier League si sforza quasi di porre fine a questa particolare impresa solo online, che offre preziose informazioni che non potrebbero essere raccolte da Wikipedia sul più grande che abbia giocato nel gioco inglese per 30 anni .

Come trasformare allora la Premier League Hall of Fame in qualcosa di importante? Per cominciare, prendi della carne in camera. Ognuno dei suoi 25 candidati dovrebbe essere immediatamente inserito, anche quelli la cui carriera post-giocatore li ha visti scivolare nelle profondità delle sciocchezze della teoria della cospirazione, con molto di più nei prossimi anni. C’è poco da divertirsi nel discutere quale sia il migliore di tutti i tempi, Aguero o Adams.

Quello che vogliamo davvero è entrare nelle erbacce di questo, essere colpiti dall’inebriante esplosione di nostalgia che deriva dal soppesare le poche stagioni di magnificenza di Luis Suarez contro le soste sostenute in rete di Yakubu. Questo è il tipo di argomento che tutti vorremmo avere.