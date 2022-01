La Premier League cambia le regole di rinvio del COVID-19 dopo che Arsenal-Tottenham ha riprogrammato le proteste

I club della Premier League ora dovranno avere quattro casi positivi di COVID-19 all’interno della loro rosa se vogliono assicurarsi un rinvio di una partita legato al virus, ha annunciato la lega.

La mossa arriva dopo una protesta nelle ultime settimane quando club e tifosi sono cresciuti nella convinzione che gli avversari stessero manipolando i protocolli così com’erano. All’epoca la Premier League concedeva richieste di rinvio a qualsiasi club che potesse dimostrare di non avere 13 giocatori di campo senior e un portiere a disposizione.

Ciò ha portato all’annullamento delle partite a causa di infortuni e successivamente all’indisponibilità dei giocatori a causa del loro coinvolgimento nella Coppa d’Africa. C’è stata una protesta diffusa quando all’Arsenal è stato permesso di posticipare la partita contro il Tottenham perché non soddisfaceva i criteri del campionato; solo uno dei loro assenti (Martin Odegaard) era dovuto a un caso COVID-19.

Con lo spazio necessario nella lista delle partite per 19 partite non ancora programmate, i club desideravano inasprire i requisiti per il rinvio piuttosto che rischiare una fine caotica della stagione, con gli eventi che circondano il derby del nord di Londra che si sono rivelati il ​​catalizzatore dell’accordo.

I nuovi regolamenti entreranno in vigore in tempo per la partita tra Burnley e Watford del 5 febbraio, partita che è stata due volte posticipata quando l’Omicron ha colpito il Regno Unito durante i mesi invernali.

La Premier League ha dichiarato in una dichiarazione: “A seguito di una riunione del club di oggi, la guida del rinvio delle partite COVID-19 della Premier League è stata aggiornata per includere una soglia di impatto COVID-19. D’ora in poi, se un club chiede di posticipare una partita in per motivi di insufficienza di giocatori a causa del COVID-19, devono avere un minimo di quattro casi positivi all’interno della loro rosa.

“Durante la pandemia, la Premier League ha adattato le sue linee guida in risposta alla più ampia situazione di salute pubblica. La guida è stata aggiornata l’ultima volta a dicembre in risposta all’emergere della variante omicron. Le regole e le linee guida del rinvio della Lega sono progettate per proteggere il benessere dei giocatori e dello staff, pur mantenendo l’integrità sportiva della competizione e la qualità delle squadre che giocano le partite di campionato”.

La dichiarazione ha anche confermato che la Lega intendeva porre fine alle “misure di emergenza” in cui operava da metà dicembre. Questi passaggi aggiuntivi, che includono l’uso della maschera, test più frequenti e la limitazione del tempo di trattamento, saranno riesaminati settimanalmente con l’intenzione che scadano al più tardi entro la fine di febbraio.

Lunedì la Premier League ha annunciato che nella settimana terminata il 23 gennaio ci sono stati 16 casi positivi su 6.221 test. Ciò ha segnato la quarta settimana consecutiva in cui i numeri di COVID-19 erano diminuiti in tutti i 20 club nel loro insieme.