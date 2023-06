La pratica giardiniera con ruote di Carrefour che compete con Lidl

Se ti piace la botanica e il giardinaggio, probabilmente vorrai coltivare le tue piante. Per farlo, non c’è niente di meglio che acquistare una buona fioriera: un mobile appositamente progettato per mettere vasi con piante o piante ornamentali direttamente nel terreno. Detto questo, Carrefour vende una pratica fioriera con ruote che compete con un modello di successo di Lidl.

Il fattore differenziale della fioriera di Carrefour è la sua altezza, infatti è più alta di quella offerta da Lidl. Questo faciliterà molto il suo trasporto. Di seguito ti forniamo tutti i dettagli su questo mobile per piante della catena francese, che non ha nulla da invidiare né a quello di Lidl né ad altri concorrenti.

VidaXL: una fantastica fioriera venduta da Carrefour

Nel sito web ufficiale di Carrefour, questo articolo viene venduto come “un’ottima opzione per gli appassionati di fai da te per decorare i loro giardini, balconi o cortili”. E non è da meno, infatti questo mobile, realizzato in un solido e di alta qualità legno di abete, offre uno spazio molto ampio per ospitare una grande quantità di piante. Inoltre, il legno di abete è un materiale che non si secca né si deforma quando è esposto all’umidità. Quindi puoi avere questa fioriera di Carrefour all’esterno senza problemi, poiché non si rovina facilmente.

Per quanto riguarda le sue dimensioni, misura 118 x 59 x 80 centimetri (lunghezza x larghezza x altezza), quindi è più alta del modello venduto da Lidl. Ciò rende più facile spostarla e cambiarla di posto, inoltre il suo sistema di ruote è molto stabile e scorre molto fluidamente. È vero che non viene montata e devi farlo tu stesso, ma se segui le istruzioni non dovresti avere problemi. Infine, questo articolo per gli amanti del giardinaggio di Carrefour è disponibile solo online e costa € 103,99. Per ciò che offre, il prezzo non ci sembra molto caro.

Aspetti da considerare prima di acquistare una fioriera

Prima di scegliere un modello di fioriera, che sia di Carrefour o di un altro negozio, devi tenere presente il clima della tua zona. Questo è molto importante, poiché devi assicurarti che il materiale sia in grado di resistere alle condizioni climatiche. Un altro dettaglio che ti consigliamo di tenere in considerazione è la dimensione, poiché devi acquistare un modello in base allo spazio disponibile in casa. L’ultimo consiglio che ti diamo è di scegliere piante che crescono senza problemi in una fioriera. Un mobile di questo tipo ha bisogno di piante che superino i 10 centimetri di altezza.