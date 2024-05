La poltrona Ikea più confortevole per rilassarsi

Ikea ha deciso di offrire il miglior riposo ai consumatori mettendo in vendita una comodissima chaise longue!

Nel catalogo ampio e variegato di Ikea, è possibile trovare tutti i mobili di cui avete bisogno per la vita quotidiana. E a dir poco, il marchio ha il prodotto ideale per il vostro spazio esterno.

Una splendida chaise longue per la stagione

Con l'arrivo del bel tempo, e anche del calore, c'è un prodotto che si rivela indispensabile. Si tratta della chaise longue. Da parte sua, Ikea ha messop in vendita il miglior prodotto della stagione.

Si tratta della chaise longue del modello HATTHOLMEN. Si tratta di un mobile da giardino realizzato con una struttura resistente in legno di eucalipto. Sappiate che ha misure di 192 cm di larghezza, 26 cm di altezza e 63 cm di profondità.

Questo tipo di materiale si distingue per la sua durabilità e resistenza. E questo, sia per il peso che è in grado di supportare sia per l'usura nelle situazioni esterne. Ma non è tutto ciò che bisogna sapere su questo mobile.

Infatti, si tratta di una struttura che è in grado di inclinarsi in tre posizioni diverse a livello dello schienale. Così, potrete contare sul massimo comfort possibile grazie a questa chaise longue Ikea.

È quindi possibile trovare la posizione che si adatta al vostro desiderio del momento. Potrete optare per una chaise longue completamente sdraiata per godere appieno del sole. Per leggere un libro, la posizione intermedia è la più adatta.

E se avete semplicemente voglia di passare del tempo su questa chaise longue, la prima inclinazione sarà quella che vi corrisponderà di più.

Ikea offre un vero comfort con i suoi mobili da giardino

I cuscini di questa chaise longue Ikea della serie HATTHOLMEN sono imbottiti in poliestere. Questo tessuto si distingue per la sua morbidezza e la sua fermezza in posizione seduta o sdraiata.

Da parte sua, la fodera di ogni cuscino è stata trattata con un rivestimento impermeabile. Quest'ultimo risulta quindi resistente alla pioggia. Queste fodere hanno un colore beige che è stato tinto secondo il processo “dope-dyed”.

Si tratta di un processo con cui la fodera non solo ha ridotto il consumo d'acqua durante le diverse fasi del processo, ma grazie a ciò, essa offre un miglioramento della solidità dei colori.

Quindi, ha una maggiore resistenza all'usura e al passare del tempo. Per mantenere questa chaise longue della serie HATTHOLMEN, ci sono due elementi particolarmente importanti da tenere in considerazione.

Un prezzo che varia

Inoltre, Ikea ha anche rivelato gli avvertimenti che dovete rispettare per evitare un'usura prematura. È necessario lavare la vostra fodera del sedile in lavatrice con un trattamento a 40° C al massimo.

D'altra parte, non dovete usare candeggina su di essa. Non passatela nell'asciugatrice. Non stirate la fodera né optate per una pulizia a secco. Sono indicazioni da rispettare per prendersi cura dei vostri mobili.

Sappiate inoltre che il prezzo di questa chaise longue Ikea varia in base alla vostra scelta. A saperlo: l'opzione senza cuscini il cui prezzo rimane di 249 euro. L'opzione che include i cuscini, vi costerà la somma di 375 euro.

Una cosa è certa, è una splendida chaise longue che sicuramente troverà il suo posto nel vostro spazio esterno. Potrete infatti trovarla sul sito web del marchio o nei negozi fisici.