La politica monetaria non cambierà finché non si vedrà l’impatto della guerra sul PIL mondiale

Un contesto macroeconomico che dipenderà dal sanzioni e la risposta del Cremlino, un mercato obbligazionario che aumenterà in termini di redditività e maggiore volatilità nel mercato generale, seppur senza cambiamenti nella politica monetaria fino a quando non si vedrà l’impatto del conflitto sulla crescita economica mondiale. Sono queste le principali conclusioni dell’analisi di Pilar Gómez-Bravo, direttore del reddito fisso di MFS, sull’attuale situazione dell’economia mondiale dopo la guerra nell’Europa orientale.

“La pandemia non è finita quando abbiamo già una forte instabilità geopolitica proveniente da L’invasione russa dell’Ucraina”, afferma nel suo ultimo rapporto, aggiungendo che la guerra “ha sollevato molte domande sulle ripercussioni di un conflitto geopolitico per la crescita, l’inflazione e i mercati in tutto il mondo”.

In questo contesto, la domanda chiave per questo esperto è se l’impatto della guerra nell’Europa orientale e le successive sanzioni avrà un impatto sulla crescita economica mondiale al punto da soppiantare l’inflazione come principale preoccupazione. In effetti, questo rallentamento dell’evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) sommato ai prezzi alle stelle (dovuti principalmente all’energia) stanno nuovamente suscitando timori di stagflazione in tutto il mondo.

“Questi shock esogeni dell’offerta non dovrebbe far reagire le banche centralisebbene all’inizio della crisi l’inflazione alta e persistente fosse già fastidiosa”, afferma Gómez-Bravo, anche se ammette che l’entità delle conseguenze della guerra e delle sanzioni “resta da vedere” e dipenderà dalla durata del conflitto e la durezza delle misure contro la Russia.

“La crescita globale era su basi molto solide prima della guerra in Ucraina. Adesso il rischio principale è il forte aumento del prezzo delle materie primeche nel peggiore dei casi potrebbe innescare una recessione in tutto il pianeta”, spiega.

VERO RISCHIO DI STAMPFLAZIONE IN EUROPA

“La stagflazione è una vera preoccupazione per la zona euro”, avverte questo esperto, che vede come riduzione del reddito disponibile reale A causa dello speciale aumento dei prezzi dell’energia, porterà alla distruzione della domanda e l’analisi degli indicatori di fiducia delle imprese e dei consumatori per marzo è di vitale importanza per valutare l’entità delle perturbazioni della domanda.

“La stagflazione, in generale, non è favorevole alle attività nominali a lungo termine e non tende a portare a rendimenti reali positivi né a reddito fisso né a reddito variabilesoprattutto quando si parte da livelli di valutazione elevati”, sottolinea.

In questo contesto, verranno sviluppati i processi per terminare i programmi di acquisti di beni di emergenza in caso di pandemia (PEPP) e il programma di acquisto di beni (APP). “Potrebbero essere introdotti nuovi strumenti di politica monetaria per far fronte ad ogni possibile frammentazione nella zona euro (come costi di finanziamento più elevati nei paesi periferici rispetto ai paesi core) o un ingiustificato inasprimento delle condizioni finanziarie”, sottolinea.

STATI UNITI, RELATIVAMENTE ISOLATI

Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, la situazione è ben diversa, poiché l’economia americana stava iniziandosecondo il rapporto, di una situazione di surriscaldamento della domanda e un output gap positivo, motivo per cui molti ritengono che la Federal Reserve (Fed) sia in ritardo nel drenare liquidità dal sistema e nel restringere le condizioni di finanziamento per far fronte all’inflazione.

“Gli Stati Uniti hanno ridotto la loro dipendenza energetica grazie alla rivoluzione dello shale oilanche se continua a importare alcuni tipi di petrolio più adatti alle sue raffinerie”, spiega Gómez-Bravo, il quale sottolinea che anche l’economia statunitense esporta petrolio in questo momento.

“Con tassi così bassi, un bilancio della banca centrale statunitense gonfia e un’inflazione elevata, non vediamo altra opzione che per la Fed di continuare su quella strada”, prevede.

LA CINA RILASCIA LA SUA POLITICA PER SOSTENERE LA CRESCITA

“L’attuale conflitto in Ucraina ha riportato a fuoco le intenzioni della Cina riguardo a Taiwan. Sebbene possa verificarsi un intervento, riteniamo che questo sia un rischio a medio termine, non immediato. Nel frattempo, la Cina continua ad allentare la sua politica per sostenere la sua debole crescita ed è probabile che il Paese darà un maggiore impulso all’allentamento della politica monetaria e fiscale”, indica Gómez-Bravo. Al momento, la potenza asiatica è uno dei pochi paesi che continua a fornire stimolo monetario e liquidità alla propria economia.

Mentre, Casi Covid-19 e la politica zero positivi hanno fermato ancora una volta diversi importanti centri finanziari della potenza asiatica sul loro cammino. La guerra in Ucraina non fa che aggravare questa situazione, come afferma la perizia, poiché genera instabilità in termini di approvvigionamento energetico.

MAGGIORE VOLATILITÀ NEL REDDITO FISSO

Alla fine, la guerra ha offuscato l’intera economia, raggiungendo anche i mercati del reddito fisso. La volatilità, misurata dal sposta l’indice, è salito a livelli quasi pari a quelli registrati nel marzo 2020, i momenti peggiori della pandemia.

“In termini comparativi, pur essendo elevata, la volatilità delle azioni, misurato dal VIX, è ancora debole. Sebbene i mercati azionari dei paesi sviluppati siano caduti su tutta la linea, nessuno è sorpreso che gli europei abbiano sopportato il peso maggiore dell’impatto e siano al limite del territorio ribassista.

bonus sovrano e corporativo I mercati dei mercati emergenti continuano ad attutire bene l’impatto delle sanzioni, ma i continui deflussi di capitali dalla classe di attività potrebbero portare a un ulteriore contagio e i mercati rimangono cauti sul proseguimento delle sanzioni.

Per quanto riguarda i mercati delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, gli Stati Uniti hanno sovraperformato data la suddetta solida economia. “L’allargamento degli spread che abbiamo visto nell’high yield statunitense finora quest’anno non è stato dovuto principalmente al conflitto tra Russia e Ucraina, ma alla preoccupazione che la Fed agisca con troppa forza e commetta errori nella sua politica monetaria “, afferma.

D’altro canto, i mercati delle obbligazioni societarie europee sono stati i più colpiti dal calo della domanda e dai maggiori costi degli input. “La capacità delle aziende di trasferire gli aumenti dei costi aumentando i prezzi, come hanno potuto fare finora, solleva dubbi, visto il calo delle entrate reali. Gli emittenti high yield europei sono più esposti agli aumenti dei costi e, in molti casi, direttamente alle regioni più colpite dal conflitto militare”, spiega.

Per quanto riguarda la gestione del portafoglioa seconda della durata della guerra e delle sanzioni, occorre tenere conto anche dell’impatto su crescita, inflazione e posizionamento. Pertanto, è ancora importante cercare segni di stress.

“I rischi geopolitici sono difficili da misurare e non sono mai completamente scontati. In questa situazione, il principale stress test consiste nell’esaminare cosa succede quando le sanzioni aumentano. Per fare ciò, dobbiamo cercare gli anelli deboli e cercare di calcolare quale grado di esposizione al rischio di controparte potrebbe causare un evento sistemico”, conclude.