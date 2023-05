La più elegante collezione di stoviglie si trova da Zara Home: una vera follia!

La scelta della giusta vajilla è fondamentale in ogni casa, indipendentemente dal numero di persone che vi abitano o dal tipo di abitazione. Un set di piatti per servire i pasti è indispensabile per ogni famiglia. Ecco perché oggi vi mostriamo un pezzo di vajilla di Zara Home che vi conquisterà con la sua eleganza e il suo stile, aggiungendo un tocco incredibile alla vostra tavola e rendendola da copertina.

Zara Home offre un vasto catalogo di stoviglie in diverse forme, colori e composizioni per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. Inoltre, molte di esse sono vendute in pezzi singoli, permettendovi di creare la vostra composizione preferita.

Il sottopiatto in legno di Zara Home che conquista

Stiamo parlando del sottopiatto in legno piccolo, un elemento di vajilla da posizionare sotto gli altri piatti per proteggere la tavola, ma che potrete utilizzare anche come piatto per servire. Zara Home ha scontato questo pezzo a soli 3,99€, rispetto al prezzo originale di 15,99€.

Questo bellissimo sottopiatto in legno di Zara Home è realizzato al 100% in multistrato di legno, con il suo colore marrone naturale che lo rende esteticamente piacevole e ideale per creare un’atmosfera accogliente sulla tavola, sorprendendo i vostri ospiti. In formato piccolo, ha una altezza di 2 cm e un diametro di 30 cm, perfetto per posizionare piatti piani, fondi o dessert, in quanto è resistente e può sopportare tutti loro.

Il sottopiatto è perfetto per molte occasioni, soprattutto quando il primo piatto è una zuppa o un piatto di cucchiaio, in modo da evitare di sporcare la tovaglia. È un elemento che dona molta eleganza alla tavola, sia durante la settimana che nelle occasioni speciali, quando deve essere utilizzato anche senza piatti di zuppa, poiché la tavola guadagnerà moltissimo dal punto di vista estetico.

Se cercate un pezzo di vajilla che doni stile, eleganza e bellezza alla vostra tavola, non potete perdere l’occasione di acquistare questo sottopiatto di Zara Home a un prezzo imbattibile.

