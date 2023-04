La più elegante collezione di stoviglie è disponibile presso Zara Home: è davvero straordinaria

La stoviglieria è uno degli elementi indispensabili in ogni casa, a prescindere dal numero di persone che ci vivono o dal tipo di abitazione. È innegabile che un set di piatti per servire i vari pasti della giornata sia fondamentale in qualsiasi casa. Oggi ti mostriamo un pezzo di stoviglieria di Zara Home che ha un’eleganza e uno stile che ti faranno innamorare, un pezzo che darà un tocco incredibile alla tua tavola e la farà sembrare degna di una rivista.

Nell’ampio catalogo di Zara Home puoi trovare una vasta gamma di stoviglie in diversi design, colori e composizioni, così da poter sempre scegliere quella che meglio si adatta ai tuoi gusti e esigenze. Inoltre, molte di esse sono vendute singolarmente, permettendoti di comporre il tuo set personalizzato.

Il sottopiatto in legno di Zara Home che ti conquisterà

Parliamo del Sottopiatto in legno piccolo, un pezzo di stoviglieria pensato per essere posizionato sotto gli altri piatti e fungere da protezione tra questi e la tavola. Potresti anche usarlo per servire, poiché è adatto a questo scopo. Zara Home ha deciso di offrire questo articolo a un prezzo straordinariamente ridotto: da 15,99€, il suo prezzo iniziale, ora costa solo 3,99€.

Questo affascinante sottopiatto in legno di Zara Home è realizzato in legno 100% impiallacciato, con un colore marrone naturale che gli conferisce un aspetto estetico molto gradevole e sarà ideale per creare atmosfera a tavola e stupire tutti i tuoi ospiti. Di dimensioni ridotte, misura 2 cm di altezza e 30 cm di diametro, perfetto per posizionare sopra di esso piatti piani, fondi o da dessert, poiché è resistente e in grado di supportarli tutti.

Il tocco di classe per la tua tavola: il sottopiatto in legno di Zara Home

Il sottopiatto può essere utilizzato in diverse occasioni, risultando fondamentale soprattutto quando il primo piatto è una zuppa o un altro piatto da cucchiaio, in modo da evitare di sporcare la tovaglia. La verità è che questo elemento aggiunge molta eleganza alla tavola, sia quotidianamente sia nelle occasioni speciali, in cui è consigliabile usarlo anche senza piatti di zuppa, poiché a livello estetico la tavola ne guadagnerà moltissimo.

Un elemento di stile per la tua tavola

Se cerchi un elemento di stoviglieria che conferisca stile, eleganza e bellezza alla tua tavola, non c’è dubbio che questo sottopiatto in legno di Zara Home sia la soluzione ideale. Data la sua convenienza, è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire.

