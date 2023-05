La più economica linea di stoviglie in saldo da Zara Home: un prezzo mai visto prima.

Se desideri acquistare una nuova set di piatti durante i saldi, potresti non sapere che Zara Home ha alcuni dei migliori e più belli. Infatti, la società di Inditex sta attualmente vendendo gran parte dei suoi set di piatti a prezzi incredibili. Tra di essi, ti presentiamo il set di piatti più economico dei saldi di Zara Home, di cui non avresti mai visto un prezzo simile prima, che ti preparerà in qualche modo per la tanto attesa stagione primaverile che arriverà presto.

Il set di piatti più scontato di Zara Home

Uno dei set di piatti più popolari di Zara Home è elegante, moderno e si abbina a qualsiasi stile di tavolo che prepari per la tua famiglia o per i tuoi ospiti. Fatto di ceramica e con un prezzo inferiore a 3 euro, è il set di piatti più conveniente di questi saldi invernali.

In particolare, si tratta del piatto piano in ceramica a spirale, disponibile in un elegante colore verde, come mostrato nell’immagine superiore, o anche in un delicato colore giallo. È dipinto a mano, quindi questo set di piatti è senza dubbio il più speciale di tutti, con un design praticamente unico per ogni pezzo.

Le dimensioni di questo piatto piatto sono 26,7 cm di altezza, larghezza e profondità di 3 cm, il che lo rende perfetto per servire qualsiasi primo o secondo piatto, o anche per un dessert abbondante.

Realizzato al 100% in ceramica, questo piatto è adatto sia per il lavaggio in lavastoviglie che per il riscaldamento in microonde. È resistente e perfetto per l’uso quotidiano, ma anche per occasioni speciali, e può anche far parte del set di piatti speciale che desideri avere per le tue cene estive in terrazza.

Il prezzo di questo bellissimo set di piatti in ceramica è di soli 2,99 euro per unità, quindi sarà davvero conveniente acquistarne diversi per creare il tuo set di piatti personalizzato. Dieci di questi piatti costeranno meno di 30 euro.

