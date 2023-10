La più bella tavola per bambini sul mercato non è di Ikea e ha un prezzo imbattibile.

La più bella tavola per bambini sul mercato non è di Ikea...

Se stai cercando un tavolo per bambini per la camera da letto o il soggiorno di casa tua, potresti essere sorpreso di sapere che il più bello e funzionale lo trovi in un negozio che non è Ikea. Un tavolo per bambini con due sedie che ha un design moderno e divertente, e che ha anche un prezzo imbattibile. Vuoi sapere dove puoi trovarlo? Allora continua a leggere che ti diciamo tutto qui di seguito.

Il tavolo per bambini di Lidl con un prezzo imbattibile

Il tavolo per bambini perfetto per permettere ai bambini di giocare, disegnare, leggere o fare i compiti con comodità e sicurezza lo puoi trovare solo da Lidl ed è infatti uno dei loro prodotti più venduti ora che molte famiglie si stanno preparando per il ritorno a scuola.

È realizzato in legno massello di pino ed ha una finitura in un vivace colore verde che lo rende un mobile bello e colorato che piacerà molto ai tuoi figli. Inoltre, ha il disegno di alcuni animali del safari, quindi sarà il tavolo su cui i tuoi figli vorranno stare a giocare e dipingere tutto il tempo. Ed è molto facile da pulire. Un semplice panno leggermente umido basta per lasciarlo come nuovo.

Il tavolo ha una misura di 60 x 60 x 50 cm ed è venduto insieme a due sedie di 30 x 55 x 30 cm, quindi si adatta ai bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni circa. Le sedie sono presentate in colore giallo, con la seduta in verde abbinato al tavolo e anche con disegni di animali.

Il tavolo per bambini con due sedie di Lidl è disponibile nel loro negozio online e può essere acquistato a un prezzo che, come abbiamo detto, è imbattibile poiché sebbene avesse un prezzo di 59,99 euro, ora è stato ridotto a un prezzo di 39,99 euro quindi viene venduto con uno sconto del 33%. La spedizione è gratuita e il tempo di consegna è di 2-3 giorni lavorativi. Inoltre, se non sei soddisfatto del prodotto, puoi restituirlo gratuitamente entro 90 giorni.

Cosa stai aspettando? Non pensarci più e approfitta di questa opportunità per ottenere il tavolo per bambini più bello del mercato a un prezzo che sicuramente non troverai in nessun altro negozio. Tuo figlio te ne sarà grato e tu sarai felice di vederlo felice durante tutto l’anno scolastico. Corri prima che si esaurisca!

