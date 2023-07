La piscina smontabile di Carrefour per trascorrere un’estate fantastica

Con l’arrivo dell’estate, molte sono le forme per rinfrescarsi e godere del caldo all’aperto. In questo senso, le piscine smontabili sono diventate una scelta popolare e conveniente per coloro che desiderano avere la propria piscina senza la necessità di costruirne una permanentemente. Tra queste alternative, spicca la piscina smontabile Prism Frame INTEX, un prodotto versatile e di alta qualità che offre divertimento acquatico per tutta la famiglia. Un articolo che ti sarà utile quest’estate e che puoi ottenere a un prezzo conveniente presso qualsiasi supermercato Carrefour.

Il gigante francese ha dato il via all’estate con grandi promozioni in tutti i suoi reparti legati agli eventi all’aperto, al giardinaggio o alle piscine. Carrefour sa che, per divertirsi nella stagione più calda dell’anno, non c’è niente di meglio che fare un tuffo rinfrescante nella piscina del proprio giardino. Per questo motivo, ha deciso di scontare di circa il 20% questo modello Prism Frame INTEX.

Il divertimento estivo è nelle piscine di Carrefour

La piscina smontabile Prism Frame INTEX si caratterizza per la sua struttura robusta e resistente, realizzata con un telaio in acciaio resistente alla corrosione. Questo telaio, composto da pezzi a forma di cerchio, offre stabilità e sicurezza all’intera piscina, oltre a consentirne un facile montaggio e smontaggio. Questa struttura è realizzata con acciaio verniciato con vernice epossidica per le parti tubolari e gomiti in plastica resistente che impediscono la ruggine, insieme a una resistente copertura a tre strati di PVC-poliester, che ne garantisce la resistenza a forature e alla pressione dell’acqua.

Parlando delle sue dimensioni, questa Prism Frame INTEX ha una misura di 457 x 107 cm e una capacità di 14.614 litri. Dimensioni davvero ampie per assicurare il divertimento di tutta la famiglia. Include anche tutto il necessario per una corretta manutenzione, come: una pompa di filtrazione a cartuccia di tipo A, con una capacità di filtrazione di 3.785 litri/ora, una scala di sicurezza, un tappetino e una copertura.

Un tuffo rinfrescante senza uscire di casa

Uno dei principali vantaggi della piscina smontabile Prism Frame INTEX è la sua facilità di montaggio. Con le istruzioni fornite, anche coloro senza esperienza nella costruzione possono montarla rapidamente. Non sono necessari strumenti speciali e il processo è intuitivo, il che permette di avere la piscina pronta per l’estate con due persone e un tempo di montaggio stimato di circa 45 minuti. Inoltre, la sua struttura smontabile consente di riporla durante i mesi invernali, proteggendola dalle intemperie e prolungandone la durata.

La popolarità di questo modello di piscina smontabile INTEX è dovuta in gran parte al suo rapporto qualità-prezzo. Rispetto alle piscine permanenti, la Prism Frame offre un’opzione molto più conveniente senza sacrificare il divertimento e il piacere nell’acqua. Grazie allo sconto di circa il 20% di Carrefour, ora puoi averla a un prezzo di 399 euro presso qualsiasi supermercato della catena francese o sul loro sito web ufficiale.