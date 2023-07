La piscina di Lidl che ti farà godere il doppio con il tuo materassino

Appena vediamo fuori dalla finestra della nostra casa il primo raggio di sole, ci mettiamo subito in moto e iniziamo a preparare tutto per l’estate, perché poi siamo presi dal panico e dobbiamo posticipare la prima festa di inaugurazione in piscina. Quindi, per evitare stress, è meglio che tu inizi a preparare la casa per i mesi estivi, perché ti possiamo assicurare che manca meno di quanto pensi. Se non ci credi, prendi il calendario e conta quanti giorni mancano al 20 giugno: NULLA.

Chi avverte non è traditore e, per questo, ti ripetiamo di trovare ogni giorno un momento per iniziare a preparare la casa per l’estate. Fai una pulizia generale come ogni anno, metti le zanzariere alle finestre, metti il piumone in fondo al ripostiglio e fai il cambio di guardaroba, ovviamente. Se, inoltre, hai la fortuna di avere un giardino, non guasta fare un giro nei corridoi di Lidl, hanno portato cose molto belle per esterni, come questa ciambella gonfiabile per piscina di Lidl di dimensioni XL.

Ciambella gonfiabile per piscina di Lidl

Che fortuna poter avere una piscina a casa. Beh, anche fortuna avere in famiglia o nel gruppo di amici qualcuno che ce l’ha, appena arriva il caldo vi riunite tutti a casa del fortunato, un giorno sì e uno no, e non c’è modo di farvi uscire di lì. Perciò, con le temperature che aumentano sempre di più sui termometri, è necessario che il proprietario della piscina la prepari per iniziare le feste estive in giardino, feste che includono barbecue, musica, bagni interminabili in piscina e risate, tante risate.

Lidl si è proposto quest’anno di far sì che tutti possiamo goderci la piscina in un modo diverso dal solito, molto più rilassante e piacevole. Attenzione, non significa che smetti di fare il tuffo o che fai qualche lunghezza in piscina tutti i giorni, ma sì che, tra tutti questi movimenti, ti concedi un po’ di pace mentre ti riposi e prendi il sole. E queste sono, fondamentalmente, le funzioni che questa ciambella gonfiabile per piscina di Lidl cerca di soddisfare, piacere, relax e abbronzatura.

Ecco come è la ciambella gonfiabile per piscina di Lidl

Con questa ciambella gonfiabile per piscina di Lidl potrai rilassarti placidamente nella tua piscina mentre sei sdraiato su di essa. Mentre la ciambella naviga nell’acqua della tua piscina, tu puoi tranquillamente dormire un pisolino, ascoltare musica, leggere il tuo libro preferito, prendere il sole, bere una bibita o un succo fresco, ecc. Puoi fare tutto ciò che vuoi su di essa, vedrai come abbasserai velocemente i giri e ti rilasserai.

Per darti un’idea delle caratteristiche di questa ciambella gonfiabile per piscina di Lidl, ti diremo che ha le misure sufficienti per trasportare due persone. Per fartela visualizzare, le sue dimensioni sono approssimativamente 213 x 174 x 22 cm ed è in grado di sopportare un carico massimo di 200 kg. È anche una ciambella molto stabile grazie alla sua struttura “Coil Beam”. Per rilassarti placidamente senza doverti muovere per molto tempo, ha anche un compartimento per gli oggetti incorporato.

Come ti abbiamo appena detto, questa ciambella di dimensioni XL di Lidl è molto stabile ed è anche grazie al fatto che è realizzata in PVC, una plastica molto resistente, che, inoltre, è forte e durevole e in grado di resistere alle alte temperature del sole in estate. Da sottolineare anche che il suo montaggio è molto semplice e veloce, ha due camere d’aria con valvole di sgonfiaggio rapido per gonfiare e sgonfiare. Nella sua confezione Lidl ha incluso anche due patch di riparazione in modo che, nel caso si bucasse o graffiasse, tu abbia qualcosa di utile a portata di mano per ripararla. Questa ciambella gonfiabile per piscina di Lidl è venduta al prezzo di 34,99 euro.