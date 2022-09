La piattaforma Tinder compie 10 anni

È un affare scandaloso per il quale l’azienda americana ha ottenuto nell’ultimo anno profitti per tre miliardi di dollari. Tinder offre all’utente la possibilità di avere date fisiche gratuitamente, e che per un importo mensile (qui sta il ‘grande affare’) consente azioni aggiuntive sulla piattaforma.

Tinder non è stata la prima applicazione dedicata alla ricerca dell’amore, ma è stato quello che è riuscito a scuotere il mercato degli appuntamenti grazie al suo facile sistema di filtraggio e alla velocità con cui si possono consumare i corteggiatori.

Quindi con il tuo ‘scorrere verso sinistra‘ e il suo ‘scorri verso destra‘, molti sono riusciti a portare al culmine le loro storie di amore, sesso o addirittura amicizia. Ma il modus operandi dell’algoritmo dell’applicazione rivela che non vuole che tu trovi l’amore.

Oggi, il giornalista di El Periódico Carles Planas Bou è con noi e ci offre maggiori dettagli su come funziona Tinder.

