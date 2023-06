La pianta artificiale di Ikea ideale per accogliere gli ospiti

Le piante artificiali vengono acquistate esclusivamente per decorare la casa. Inoltre, per molti sono migliori delle piante naturali, poiché queste ovviamente non richiedono le stesse cure: non è necessario annaffiarle, non è necessario preoccuparsi di infestazioni di afidi… Detto questo, Ikea vende una grande pianta artificiale con cui potrete decorare l’ingresso della vostra casa.

Sul mercato ci sono molte piante artificiali, ma questa che vende Ikea ci ha particolarmente colpito. Probabilmente è perché per la sua estetica e le sue dimensioni abbiamo trovato il suo posto perfetto in un porticato, in un ingresso… Comunque, di seguito ti spiegheremo tutte le caratteristiche che devi conoscere su questo elemento decorativo in modo che tu possa giudicare da te stesso.

La pianta artificiale Ikea più adatta per decorare l’ingresso di casa

L’azienda svedese di mobili lo dice chiaramente: con questa pianta, chiamata FEJKA, non avrai bisogno di avere mano verde. Se non hai tempo per annaffiare piante naturali e togliere le foglie secche, è un’ottima alternativa. E infatti, questa pianta artificiale offerta da Ikea assomiglia molto a una reale. Infatti, sembra così reale che sorprenderai piacevolmente i tuoi ospiti senza doverla curare per migliorare il suo aspetto.

Fejka pianta artificiale Ikea

Puoi posizionare questa pianta decorativa offerta da Ikea in qualsiasi stanza, ma, secondo la nostra opinione, il posto migliore dove puoi metterla è l’ingresso o l’atrio. Credici quando ti diciamo che se la metti lì lascerai un’impressione su tutti quelli che ti visitano. Innanzitutto, è una pianta imponente per la sua altezza di 170 centimetri. In secondo luogo, come abbiamo spiegato in precedenza, il suo aspetto ricorda molto quello di una pianta reale. Infine, se vuoi procurarti questo elemento decorativo così originale di Ikea, dovrai pagare 49,99 euro. Ci sembra un prezzo abbastanza ragionevole per una decorazione che migliorerà molto l’aspetto della tua casa.

Le opinioni su questa pianta artificiale venduta da Ikea

84 clienti di Ikea che hanno acquistato questa pianta artificiale decorativa hanno lasciato le loro recensioni sul sito web ufficiale della catena svedese di mobili. La valutazione media è di 4,7 stelle su 5, quindi si può dire che la maggioranza assoluta è rimasta soddisfatta del loro acquisto. Gli aspetti più apprezzati di questa pianta sono: la facilità di installazione, il design e ciò che apporta alle loro case, in definitiva. Senza dubbio, questo è un altro argomento di peso che possiamo utilizzare per acquistare questa pianta artificiale.