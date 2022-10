La peste nera potrebbe essere la ragione per cui oggi soffriamo di altre malattie

Il Morte Nera – l’evento più devastante della storia – non solo ha spazzato via metà della popolazione europea in meno di cinque anni, ma anche modificato il nostro genoma e il nostro sistema immunitario. Ma lo ha fatto in un modo che, fino ad oggi, può significare che lui e i discendenti dei sopravvissuti all’epidemia medievale potrebbero essere maggiormente a rischio di malattie autoimmuni.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, gli stessi geni che un tempo proteggevano alcune persone dalla peste nera sono ora associati a una maggiore suscettibilità alle patologie autoimmuni. C’è una lunga lista di Malattie autoimmunitra questi ci sono i psoriasi, morbo di Crohn, artrite reumatoide, sclerosi multipla e celiachia.

L’investigazione

Gli autori dello studio, condotto dall’Università di Chicago (Stati Uniti), dalla McMaster University (Canada) e dal Pasteur Institute (Francia), hanno studiato il impatto genetico della peste bubbonica che 700 anni fa spazzò via tra il 30% e il 60% della popolazione del Nord Africa, dell’Europa e dell’Asia.

È stato a lungo ipotizzato che il pandemia peste nera, causata dal Batteri Yersinia pestisavrebbe potuto esercitare pressione selettiva sugli esseri umani, ma è stato difficile da dimostrare studiando le popolazioni moderne perché da allora gli esseri umani hanno dovuto affrontare molte pressioni selettive.

Per questo studio, il team ha sequenziato l’antico Campioni di DNA di ossa di oltre 200 individui provenienti da Londra e dalla Danimarca che morirono prima, durante e dopo il passaggio della peste nera, alla fine del 1340. Da 300 geni relativi all’immunità, ne hanno selezionati quattro che, a seconda della variante, proteggevano o aumentavano la suscettibilità a Y. pestis.

La squadra si è concentrata un gene con un’associazione particolarmente forte con la suscettibilità: ERAP2che aiuta il sistema immunitario a riconoscere la presenza di a infezione. Gli individui che possedevano due copie di a variante genetica specifico, chiamato rs2549794erano in grado di produrre copie intere della trascrizione ERAP2 e hanno prodotto più proteine ​​funzionali.

“Quando un macrofago incontra un batterio, lo taglia in pezzi per presentarlo ad altre cellule immunitarie segnalando che c’è un’infezione. Quindi probabilmente avere la versione funzionante del gene migliora la capacità del nostro sistema immunitario di rilevare l’agente patogeno invasore“, Spiegare Luis Barreirodell’Università di Chicago e coautore dello studio.

“Secondo le nostre stime, avere due copie della variante rs2549794 avrebbe fatto sì che una persona avesse un 40% in più di possibilità di sopravvivere alla peste rispetto a quelli che avevano due copie della variante non funzionale”, dice.

Quindi, in laboratorio, il team ha mostrato che la variante rs2549794 ha influenzato la capacità delle cellule umane viventi di aiutare a combattere la peste e che i macrofagi che esprimono due copie della variante erano più efficienti neutralizzando Yersinia pestis rispetto a quelli che non l’hanno fatto.

“Questi risultati supportano le prove del DNA antico che l’rs2549794 è protettivo contro la peste”, secondo Javier Pizarro-Cerdadell’Istituto Pasteur.

Più suscettibile allo sviluppo di malattie autoimmuni

Ma con il tempo il nostro sistema immunitario si è evoluto per rispondere agli agenti patogeni, e quello che era un gene protettivo contro la peste è ora associato a a maggiore suscettibilità alle malattie autoimmuni. È l’atto di equilibrio con cui l’evoluzione gioca con il nostro genoma, sottolineano gli autori.

Questo studio è un primo approccio al come le pandemie possono modificare i nostri genomi e passano inosservati nelle popolazioni moderne.

La ricerca futura amplierà il progetto per esaminare l’intero genoma, non solo un insieme di geni correlati all’immunità.

“Capire le dinamiche che hanno plasmato il sistema immunitario umano è la chiave per capire come pandemie passatecome la peste contribuiscono alla nostra suscettibilità alle malattie allo stato attuale”, conclude Hendrik Poinardella McMaster University e co-autore senior dello studio.